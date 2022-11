La fórmula del Tata Martino para detener a Lionel Messi

El partido ante Argentina será especial para Gerardo Martino. Ya sabe lo que es dirigir a la Selección Argentina y a Lionel Messi, a quien lo tuvo en su paso por España con el Barcelona. Previo a este duelo, el Tata se refirió a que tiene que pasar para que puedan frenar al crack argentino. El entrenador de México confía en que su compatriota tenga una mala tarde.

“Detener a Messi pasa más porque tenga una mala tarde. Preparo el juego con la idea que Messi va a tener la mejor versión. Hay que estar atento con lo máximo”, dijo el entrenador de la Selección Azteca.

Aunque es argentino, el Tata comentó que quiere que México gane el partido y que buscará hacer lo imposible por que gane el combinado nacional.

“Sé dónde nací, el nombre del sanatorio, las características de mi ciudad en Argentina. Tengo que hacer lo posible para que México gane. No desconozco la importancia del partido para los dos equipos, el futuro depende mucho de lo que suceda mañana. Cuando se hizo el sorteo no imaginamos un escenario como el de mañana. Pero trabajamos para México y queremos lo mejor para México”, comentó el Tata, que hace meses viene siendo muy cuestionado.

México tendrá un duelo más que importante frente Argentina

La Selección Mexicana afronta un duelo clave ante Argentina en sus aspiraciones por avanzar de ronda en Qatar 2022, compromiso que se realiza este sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail y el ganador será dueño de su destino en la justa en el país del Medio oriente.

“Las necesidades no creo que sean tan diferentes. Para nosotros también es clave, aunque ahora tengamos un punto más. Argentina ha jugado, sobre todo al principio del ciclo de Scaloni, esperando y al espacio. Ha ido mutando, ahora protagoniza los partidos, con mucho juego interior. Atenderemos las dos situaciones, que el partido pase por jugarlo con la idea nuestra y también pensar en momentos en los que no se dé como pensamos. Ante una selección tan poderosa, no tenemos que hipotecar la posibilidad de ganar el partido por el estilo”, sentenció Martino previo al duelo ante Argentina.

