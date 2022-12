Las fortalezas y debilidades de Messi a sus 35 años

Lionel Messi ha maravillado al mundo entero por su futbol las últimas casi dos décadas. Un joven argentino de baja estatura recibió la oportunidad de debutar con el Barcelona en octubre del 2004. Desde entonces, hemos sido testigos de una de las mejores carreras de un deportista en la historia.

La ‘Pulga’ lo ha ganado todo como futbolista, menos el Mundial, este martes 13 de diciembre jugará con Argentina la semifinal de Qatar 2022 ante una Selección de Croacia sumamente ordenada y buscará liderar a su equipo a la final, para luego levantar la anhelada Copa del Mundo.

Independientemente de lo que pase, Leo ya es una leyenda del deporte. El 10 ha conquistado 41 títulos oficiales: 35 con el FC Barcelona, dos con el París Saint-Germain, dos con la absoluta de Argentina, uno con la selección sub-20 y otro con la sub-20.

Diez Ligas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, una Ligue 1, una Supercopa de Francia, una Copa América, una Finalissima, un Mundial Sub-20 y una Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos.

A nivel individual a conseguido, nueve MVP de la Liga, ocho Pichichis de la Liga, siete Balones de Oro, seis Máximo goleador de la Champions, seis Botas de Oro, cuatro Onze d’Or, dos Mejor Jugador de Europa, un Premio The Best, un FIFA World Player, un Balón de Oro Mundial 2014, un MVP Copa América 2021, un FIFA FIFPro, un Premio Laureus y un Golden Boy.

Las fortalezas y debilidades de Messi en la actualidad

Leo ya no tiene la velocidad ni la potencia que tenía antes, ya no muerde como lo solía hacer, y ya no consigue anotar más de 40 goles por temporada. Su estado físico no es el mismo y el riesgo a lesión es cada vez más latente.

Sin embargo, sigue siendo un distinto, un futbolista que en cuestión de segundos cambia el destino de un encuentro y que puede sacarse una asistencia de la chistera o inventarse un gol que nadie veía venir. Además, muestra madurez y liderazgo dentro del campo, habla más que nunca, ordena y motiva a sus compañeros. Es capaz de definir un partido a balón parado. Messi sigue siendo Messi.

