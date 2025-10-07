deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Nació en Oaxaca, brilló en la MLB y conectó más de 300 Home Runs en las Grandes Ligas

Este beisbolista mexicano, nacido en Oaxaca, tuvo la fortuna de conectar más de 300 jonrones en las Grandes Ligas, por lo que es un baluarte dentro de la MLB.

vinicio-castilla-oaxaca-mlb-300-home-runs-grandes-ligas.jpg
Pexels / PNG / Canva
Alan Chávez - Marktube
Home Run Azteca
Compartir

Son muchos y muy variados los beisbolistas mexicanos que han tenido la suerte de brillar en la MLB a lo largo de su historia; sin embargo, son pocos los que pueden estar a la altura de Vinicio Castilla, un atleta nacido en Oaxaca que conectó más de 300 Home Runs a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Nacido en un estado con distintas deficiencias económicas, y a través de raíces familiares humildes, Vinicio Castilla tuvo la oportunidad de destacar primero en la Liga Mexicana de Béisbol con los Saraperos de Saltillo. Y, tras el salto que tuvo en las Grandes Ligas con la MLB, todo se volvió espectacular en su carrera.

¿Quién es Vinicio Castilla, nacido en Oaxaca con más de 300 Home Runs en Grandes Ligas?

Su brillo se dió en la década de los 90’s, más precisamente de los años 1995 a 1999. Aquí, Vinicio Castilla tuvo la oportunidad de jugar con los Colorado Rockies, equipo en donde, durante dicha década, logró conectar más de 203 Home Runs, consolidándose como uno de los mejores bateadores de aquellos años.

Te puede interesar: El día que LA Park fingió una lesión en Estados Unidos para volver a luchar en México

Te puede interesar: ¿Jey Uso será el último rival de John Cena en su lucha de retiro en la WWE?

Al final, ‘Vinny’ tuvo la oportunidad de destacar como uno de los mejores ofensivos de las Grandes Ligas y, además de ser seleccionado al Juego de las Estrellas en un par de ocasiones, terminó su etapa en la MLB con 320 Home Runs, siendo así el mexicano con más jonrones en la historia del béisbol profesional.

¿Cuál fue el mejor año de Vinicio Castilla en las Grandes Ligas?

Como jugador de los Rockies de Colorado, Vinicio Castilla tuvo su mejor año en las Grandes Ligas en la temporada 1998, cuando tuvo la fortuna de conectar un total de 46 jonrones. Esta cantidad lo colocó como uno de los principales líderes de la MLB, así como un bateador por demás importante en el profesionalismo.

¿En qué equipos jugó el nacido en Oaxaca además de los Rockies?

Además de formar parte de los Rockies de Colorado, el hoy atleta de 58 años de edad también formó parte de escuadras como los Bravos de Atlanta, los Devil Rays de Tampa Bay, los Astros de Houston, los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington, además de ser incluido al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Mexicano en 2020.

MLB
ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (4).jpg
Home Run Azteca
¡Diablos Bicampeones! Conquistan la Serie del Rey y logran el título 18 en la LMB
×
×