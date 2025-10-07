Nació en Oaxaca, brilló en la MLB y conectó más de 300 Home Runs en las Grandes Ligas

Son muchos y muy variados los beisbolistas mexicanos que han tenido la suerte de brillar en la MLB a lo largo de su historia; sin embargo, son pocos los que pueden estar a la altura de Vinicio Castilla, un atleta nacido en Oaxaca que conectó más de 300 Home Runs a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas.

Nacido en un estado con distintas deficiencias económicas, y a través de raíces familiares humildes, Vinicio Castilla tuvo la oportunidad de destacar primero en la Liga Mexicana de Béisbol con los Saraperos de Saltillo. Y, tras el salto que tuvo en las Grandes Ligas con la MLB, todo se volvió espectacular en su carrera.

¿Quién es Vinicio Castilla, nacido en Oaxaca con más de 300 Home Runs en Grandes Ligas?

Su brillo se dió en la década de los 90’s, más precisamente de los años 1995 a 1999. Aquí, Vinicio Castilla tuvo la oportunidad de jugar con los Colorado Rockies, equipo en donde, durante dicha década, logró conectar más de 203 Home Runs, consolidándose como uno de los mejores bateadores de aquellos años.

22 años tenía Vinicio Castilla cuando llegó a las sucursales de los Bravos de Atlanta, procedente de los Saraperos de Saltillo. pic.twitter.com/5A18AYBIws — BeisbolNostalgia (@BeisNostalgia) April 5, 2024

Al final, ‘Vinny’ tuvo la oportunidad de destacar como uno de los mejores ofensivos de las Grandes Ligas y, además de ser seleccionado al Juego de las Estrellas en un par de ocasiones, terminó su etapa en la MLB con 320 Home Runs, siendo así el mexicano con más jonrones en la historia del béisbol profesional.

¿Cuál fue el mejor año de Vinicio Castilla en las Grandes Ligas?

Como jugador de los Rockies de Colorado, Vinicio Castilla tuvo su mejor año en las Grandes Ligas en la temporada 1998, cuando tuvo la fortuna de conectar un total de 46 jonrones. Esta cantidad lo colocó como uno de los principales líderes de la MLB, así como un bateador por demás importante en el profesionalismo.

¿En qué equipos jugó el nacido en Oaxaca además de los Rockies?

50 años de uno de los mejores beisbolistas mexicanos de la historia!



FELICIDADES al gran Vinicio Castilla pic.twitter.com/S9sMroYeSq — Eitan Benezra (@EitanBenezra) July 5, 2017

Además de formar parte de los Rockies de Colorado, el hoy atleta de 58 años de edad también formó parte de escuadras como los Bravos de Atlanta, los Devil Rays de Tampa Bay, los Astros de Houston, los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington, además de ser incluido al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Mexicano en 2020.