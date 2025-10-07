deportes
WWE: La polémica teoría que indica que Jey Uso sería el rival de John Cena en su lucha de retiro

En las últimas horas ha circulado un rumor que indica que Jey Uso sería el elegido por la WWE para ser el luchador que acompañe a John Cena en su lucha final.

wwe-teoria-jey-uso-rival-john-cena-lucha-retiro.jpg
WWE
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Restan poco más de dos meses para que se lleve a cabo el combate final de John Cena antes de decirle adiós para siempre a la WWE, al menos, en cuanto a ser un luchador activo se refiere. En ese sentido, existe una teoría que indicaría que su posible último rival sería nada más y nada menos que Jey Uso.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Jey Uso se ha convertido en uno de los luchadores que más impacto ha generado en la WWE en este año, aunque es una realidad que también ha sido objeto de críticas por su limitado historial de movimientos en el ring. ¿Será él quien ponga fin a la carrera de John Cena dentro de la empresa?

¿Jey Uso será el último rival de John Cena en la WWE?

Según se confirmó en el podcast NotSam Wrestling, Sam Roberts, persona allegada a la WWE, reveló que desde el interior de la empresa “no verían con malos ojos” que fuera Jey Uso, otrora campeón completo de la compañía, quien le dé su despedida a John Cena en la última lucha que tendrá como profesional.

Te puede interesar: El día que LA Park fingió una lesión en Estados Unidos para ganar la máscara de Pierroth

Te puede interesar: Volvió el señor que ganó una medalla con una mano en la bolsa

Ahora bien, ¿de dónde viene esta idea? Cabe mencionar que el año de despedida de John Cena comenzó precisamente en enero dentro de Royal Rumble, cuando el luchador de 48 años de edad fue eliminado por Jey Uso en la final. Ante ello, algunas personas ven esto como un pretexto perfecto para “cerrar el ciclo” de ambos.

¿Cuándo será la última lucha de John Cena en WWE?

Cabe mencionar que la última gran lucha de John Cena en la WWE se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en el evento conocido como Saturday Night’s Main Event, mismo que es uno de los más importantes del cierre de año para la empresa y en donde los boletos comenzarán a venderse a partir de los próximos días.

¿Qué otros rivales suenan para enfrentar a John Cena en su lucha de despedida?

En tanto confirman -o no- a Jey Uso como el último rival de John Cena como profesional, vale decir que en carpeta han sonado otros personajes tales como AJ Styles, Randy Orton, Gunther y el propio Edge, aunque vale decir que esta posibilidad luce lejana considerando que este se encuentra en otra empresa actualmente.

