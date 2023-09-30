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Revive el triunfo de 'Canelo' Álvarez ante Jermell Charlo en imágenes | Presentado por Mayorquin Joyerías

Repasa las mejores fotos de la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez ante Jermell Charlo. Presentado por Mayorquin Joyerías https://mayorquinjoyerias.com/ #MayorquinJoyerías #LujoATuAlcance

Por: Azteca Deportes

Canelo vs Charlo 1

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 2

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 3

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 4

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 5

David Leah/David Leah | Saul - Canelo- Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO), at T-Mobile Arena on September 30, 2023.

Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB), en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 6

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 7

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 8

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 9

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 10

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 11

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Caneo vs Charlo 12

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 13

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

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Canelo vs Charlo 1

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 2

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 3

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 4

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 5

David Leah/David Leah | Saul - Canelo- Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO), at T-Mobile Arena on September 30, 2023.

Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB), en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 6

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 7

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 8

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 9

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 10

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 11

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Caneo vs Charlo 12

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 13

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.

Canelo vs Charlo 1
Canelo vs Charlo 2
Canelo vs Charlo 3
Canelo vs Charlo 4
Canelo vs Charlo 5
Canelo vs Charlo 6
Canelo vs Charlo 7
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