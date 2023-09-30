Revive el triunfo de 'Canelo' Álvarez ante Jermell Charlo en imágenes | Presentado por Mayorquin Joyerías

David Leah/MEXSPORT | Saul - Canelo-Alvarez (MEX) and Jermell Charlo (USA) during the Boxing fight for the super middleweight titles of the World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC) and the World Boxing Organization (WBO) against , at T-Mobile Arena on September 30, 2023. <br><br> Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Jermell Charlo (USA) durante la pelea de Box por los titulos peso supermediano de la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB), Federacion Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) contra , en Arena T-Mobile el 30 de septiembre de 2023.