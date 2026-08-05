FOTOS: Así lucía LeBron James en el primer y último videojuego del NBA 2K

En los últimos días se dio a conocer información relevante en torno al NBA 2K27, uno de los juegos más esperados dentro del mundo del deporte que, sin duda, ha llamado poderosamente la atención por la forma en cómo lucirá LeBron James, la estrella del básquetbol profesional.

Los playoffs de la NBA

Considerado por muchos expertos el mejor jugador en la historia de este deporte, la realidad es que una de las razones por las que LeBron James entrará a la historia de la NBA guarda relación por la longevidad que tiene y el nivel que ha mostrado prácticamente desde su aparición.

¿Cómo lucía LeBron James en el primer y último juego del NBA 2K?

La primera vez que LeBron James hizo acto de presencia en este juego fue en el NBA 2K4; es decir, hace poco más de dos décadas. Esta es una de las razones principales por las cuales El Rey ha logrado trascender en la historia, pues el nivel lo ha mantenido a través de distintas generaciones.

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La longrevidad de LeBron James explicada en 2 fotos:



LeBron James en el primer videojuego en el que apareció: el NBA 2K4 y en el último, el NBA 2K27 pic.twitter.com/AuH5n8a30C — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) July 23, 2026

En dicha foto, compartida en redes sociales, se muestra cómo LeBron es “uno más del montón”, pues el NBA 2K4 no presentó detalles significativos en su rostro o tatuajes, por lo que pasó completamente desapercibido a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en este nuevo videojuego.

En esta nueva edición, se ve a un LeBron James totalmente remasterizado no solo con su rostro oficial, sino también con ciertas características de su cuerpo, así como los tatuajes que lo han caracterizado en los últimos años, reflejando con ello el paso del tiempo a través de un videojuego.

¿Cuándo saldrá a la venta el NBA 2K27?

Se trata, sin duda, de uno de los estrenos más esperados en el mundo deportivo dentro de los videojuegos. El NBA 2K27 saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre para consolas como la Xbox Series X | S, la PC mediante Steam, la Nintendo Switch 2 y la PlayStation 5.