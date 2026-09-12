Fracasó en Chivas, se refugió en el extranjero y ahora es el goleador de la Concachampions

En el extranjero hay un delantero mexicano que la rompe, pues actualmente es el goleador de la Concachampions, luego de su paso por Chivas, donde fracasó al no consagrarse como uno de los referentes del equipo. Ahora, el futbol le dio una nueva oportunidad fuera de su país con un equipo importante de Costa Rica.

Ronaldo Cisneros, quien la rompe en la liga de Costa Rica, es el máximo goleador del torneo más importante de clubes de la Concacaf, ya que con el Deportivo Alajuelense suma 4 anotaciones, en busca de colaborar con su equipo y clasificar a la Concachampions 2027.

Ronaldo Cisneros es el máximo goleador del torneo más importante de clubes de la Concacaf.|@ronaldocm97

De irse de Chivas a goleador de Costa Rica

Cisneros surgió de las fuerzas básicas de Santos Laguna. Pero fue para el Clausura 2018 que Matías Almeyda lo pidió para Chivas, que tuvo que desembolsar alrededor de 5.5 millones de dólares para hacerse de sus servicios.

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Sin embargo, el delantero nunca se pudo afianzar de la titularidad, aunque sí demostró destellos de su calidad, por lo que en julio de 2025 se terminó por ir del Rebaño Sagrado al Querétaro y después recayó en el futbol de Costa Rica.

Torneo en el que es goleador el ex de Chivas

El Alajuelense y Ronaldo disputan la Copa Centroamericana de la Concacaf, torneo que reúne a 20 equipos de la región. Los clubes se dividen en 4 grupos de 5 partidos y se enfrentan entre sí a un solo partido.

Los 2 mejores lugares avanzan a la ronda de eliminación. El premio de este torneo otorga 6 pases a la Concachampions 2026. El campeón clasifica directamente a los octavos de final, mientras que el subcampeón, los semifinalistas y los ganadores del repechaje ingresan a la fase preliminar.