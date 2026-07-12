Chivas lo pagó fortuna, se fue de México sin dar la talla, pero hoy es el máximo goleador de su nuevo club

Chivas ha invertido importantes cantidades de dinero en delanteros que llegaron a Guadalajara con la misión de resolver sus problemas frente al arco. Sin embargo, varios de ellos abandonaron el club sin cumplir las expectativas generadas por su contratación.

Uno de esos casos fue el de un atacante mexicano que llegó al Rebaño como una de las mayores promesas de Santos Laguna. Su rendimiento nunca terminó de consolidarlo en la Liga BBVA MX, pero ahora atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera fuera del país.

Se trata de Ronaldo Cisneros, quien encontró en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica la regularidad y los goles que no pudo sostener durante sus diferentes etapas con Chivas.

Ronaldo Cisneros, exChivas

Ronaldo Cisneros es el máximo goleador de Alajuelense

Ronaldo Cisneros terminó el Clausura 2026 como el máximo goleador de Alajuelense, después de convertir nueve tantos en el campeonato costarricense. Esa cifra también lo colocó entre los principales anotadores de toda la Liga Promerica.

El delantero mexicano quedó únicamente por detrás de Marcel Hernández en la tabla de goleo del torneo. Además, su rendimiento le permitió ser incluido entre los candidatos al premio de Mejor Jugador del Clausura 2026, reconocimiento entregado por la UNAFUT.

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Uno de sus partidos más destacados ocurrió frente a Puntarenas, rival al que le marcó tres goles en la victoria de Alajuelense por 5-2. Su producción ofensiva lo convirtió en una de las piezas principales del conjunto rojinegro.

Contando todas las competencias de la temporada, Cisneros registró 13 goles y cinco asistencias en 39 encuentros con el club costarricense.

Cuánto pagó Chivas por Ronaldo Cisneros

Chivas adquirió definitivamente a Ronaldo Cisneros desde Santos Laguna en diciembre de 2017. El delantero venía de destacar en las categorías inferiores del conjunto de Torreón y también había formado parte de la Selección Mexicana Sub-20.

El monto oficial de la operación nunca fue revelado por los clubes. No obstante, los reportes indican que, en aquel momento, Guadalajara habría desembolsado aproximadamente 5.9 millones de dólares, equivalentes entonces a unos 110 millones de pesos mexicanos.

Matías Almeyda, entrenador del Rebaño en aquella etapa, explicó que la directiva había incorporado a Cisneros pensando en su desarrollo a futuro y para evitar que su precio aumentara.

Cómo le fue a Ronaldo Cisneros en Chivas

Ronaldo Cisneros nunca consiguió afianzarse como el centrodelantero titular de Chivas. Durante su primera etapa, en el Clausura 2018, disputó siete partidos de Liga BBVA MX y solamente marcó un gol.

El atacante también salió cedido a equipos como Mineros de Zacatecas, Zacatepec, Tampico Madero y Atlanta United. En Estados Unidos mostró una mejor versión al registrar siete goles en 30 partidos durante 2022.

Posteriormente regresó a Guadalajara, pero tampoco logró adueñarse del puesto. Aunque tuvo participación durante el Clausura 2023 y marcó en la semifinal contra el América, su producción general estuvo por debajo de lo esperado.

Cisneros cerró su ciclo rojiblanco en 2024. Después continuó su carrera con Querétaro antes de abandonar el futbol mexicano para firmar con Alajuelense.