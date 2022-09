Francia cae ante Dinamarca y genera dudas de cara al Mundial de Qatar

La Selección de Francia sigue generando dudas. El equipo Campeón del Mundo en Rusia 2018 ha vuelto a caer en la Liga de las Naciones, competencia en la cual se salvaron del descenso tras la victoria de Croacia ante Austria.

Dinamarca fue el equipo que ha encendido las alarmas en la escuadra dirigida por Didier Deschamps, pues es una de las escuadras a las que Francia se va a medir durante la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Estadio Lusail tiene pruebas finales previo a inauguración| Qatar 2022

Los goles de la ‘Dinamita Roja’ cayeron en el primer tiempo. Kasper Dolberg fue el encargado de romper el cero al minuto 33 y posteriormente, Andreas Skov Olsen puso el 2-0 al 39’ en el Parken Stadion de Copenhague.

Dejando a un lado la baja de Benzema, el ataque de Les Bleus no tuvo nada reservado. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud lideraron el frente del conjunto de Francia, no obstante no funcionaron para hacerle daño a un equipo de Dinamarca contra el que ya habían caído en la Jornada 1 de la UEFA Nations League en el Stade de France.

Luego de la derrota en la Fecha 6 del certamen de la UEFA, Francia cierra la Fase de Grupos en el tercer puesto del Grupo 1 de la Liga A tras registrar un juego ganado, dos empates y tres derrotas para sumar 5 puntos. Croacia tuvo el dominio en la cima con 13 unidades, mientras que Dinamarca fue segundo con 12 puntos y Austria se fue al descenso para disputar la Liga B en la siguiente edición del torneo.

Te puede interesar: Qatar 2022: Los datos más curiosos del país sede del Mundial



El calendario de Francia en Qatar 2022

La Selección de Francia llega a la Copa del Mundo como defensor del título que consiguieron en Rusia 2018. Para el Mundial de Qatar 2022, el equipo dirigido por Didier Deschamps se encuentra ubicado en el Grupo D, sector que comparten con Australia, Dinamarca y Túnez.

El debut de Les Bleus en el Mundial es frente a Australia, juego programado para el 22 de noviembre. Posteriormente, el segundo rival es Dinamarca el 26 de noviembre, equipo al que no pudieron vencer en la Liga de las Naciones de la UEFA. Finalmente, la Fase de Grupos la cierran contra Túnez el día 30 del mismo mes.

Te puede interesar: Así será el calendario de Francia en el Mundial de Qatar 2022