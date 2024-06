Alineaciones confirmadas Francia vs Polonia | Fase de Grupos Euro 2024

Este martes 25 de junio del 2024, sigue la actividad de la jornada tres de la fase de grupos de la EURO 2024. Se disputan cuatro partidos, dos del grupo C y dos del grupo D. Los encuentros son: Países Bajos vs Austria, Francia vs Polonia, Dinamarca vs Serbia e Inglaterra vs Eslovenia.

Los encuentros son bastante llamativos pues se juegan su pase a la siguiente fase y la lucha por quedar en el primer lugar de cada grupo. Es por eso que se espera que haya juegos muy cerrados.

Entre los partidos complicados del día se encuentra el de Francia vs Polonia que se va a disputar en punto de las 10 am tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio SIgnal Iduna Park.

Conteo de Copas: Así le va a México vs Venezuela | Copa América 2024

Te puede interesar: Francia vs Polonia EN VIVO minuto a minuto dónde ver la transmisión online gratis en México | Fase de Grupos | EURO 2024

Alineación de Francia

La Alineación que manda Didier Deschamps para su último partido de fase de grupos en el que necesita la victoria para intentar quedarse con el primer lugar del grupo.

Notre 𝐗𝐈 pour ce 3ème match de l’ @EURO2024 face à la Pologne 🇵🇱 Avec le retour de notre capitaine @KMbappe 💪 #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/TzCms17eIU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2024

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Theo Hernández

Mediocampistas: Tchoaméni, Kanté y Adrien Rabiot

Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Bradley Barcola

Alineación de Polonia

Michal Probierz manda el siguiente once inicial para el partido. En el que necesita la victoria para tener una mínima esperanza de poder avanzar a los Octavos de Final, si Países Bajos gana y Polonia queda entre los mejores cuatro terceros lugares.

Portero: Skorupski

Defensas: Kiwior, Dawidowicz y Bednarek

Mediocampistas: Zalewski, Zielinski, Moder, Szymanski y Frankowski

Delanteros: Urbanski y Lewandowski

Así llega Francia y Polonia

Francia llega ubicado en el segundo lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos. Llega con una victoria y un empate sin haber recibido gol hasta el momento. Por su parte, Polonia llega en el último lugar con cero puntos tras perder sus dos encuentros y con una diferencia de menos de tres goles.

Resumen: Brasil 0-0 Costa Rica | Fase de Grupos de la Copa América 2024

Te puede interesar: Países Bajos vs Austria EN VIVO minuto a minuto donde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos | Euro 2024