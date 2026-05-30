¡FRANSUUUUAAA! Ochoa levanta la mano y pide la titularidad con Tremendo atajadón

¡FRANSUUUUAAA!

Ochoa tuvo una intervención clave para evitar el gol de Australia y demostrar que está listo para competir por la titularidad en la Selección Mexicana.

El arquero respondió con seguridad bajo los tres postes y dejó una de las acciones más destacadas del encuentro entre México y Australia.

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