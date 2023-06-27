Este es el jugador más valioso de Haití rival de la Selección Mexicana en Copa Oro

El camino al Oro de la Selección Mexicana sigue. Luego de vencer por pizarra de 4-0 a su similar de Honduras, el conjunto que dirige Jaime Lozano se medirá ante Haití, como parte de la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Oro.

Este duelo, entre la escuadrá azteca y la caribeña lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca deportes, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México), con los mejores narradores del mundo mundial.

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Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

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Frantzdy Pierrot el futbolista más valioso de la Selección de Haití

Del lado de Haití, el futbolista más valioso que tienen en su plantilla es, Frantzdy Pierrot. El centro delantero tiene 28 años, actualmente, forma parte del Maccabi Haifa, escuadra que está considerada como una de las cuatro grandes del balompié de Israel.

Pierrot arribó a dicho liga hace un año, el 1 de julio de 2022, por un valor de 1.6 millones de euros, donde ha disputado 52 encuentros, en los que ha conseguido 14 anotaciones y ocho asistencias, en las distintas competencias que participa su equipo, incluso tiene minutos en la Champions League, luego de que su equipo se metiera a la clasificación y accediera a la Fase de Grupos del certamen, donde jugó contra la Juventus, el PSG y el Benfica.

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Gracias a su rendimiento, el atacante ha alcanzado un valor de 2 mde, y tiene contrato con su club hasta el 2025. En tanto, con su selección, suma 22 duelos, con 14 goles. Una de esas dianas la consiguió el duelo pasado de la Copa Oro, justo el que le dio el triunfo a su Haití sobre Qatar, al minuto 97, para conseguir una remontada de ensueño.