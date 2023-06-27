Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Santi Giménez habla de su rol de suplente en la Selección Mexicana

El delantero Santi Giménez habló sobre la competencia interna que existe entre Henry Martín por la titularidad en el ataque de la Selección Mexicana

Santiago Giménez
|MEXSPORT

Escrito por: Salvador Hernández

Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana dio su punto de vista tras no ser titular en los últimos partidos con el equipo mexicano, tanto en el proceso de Diego Cocca, así como en el primer partido de Jaime Lozano al frente del equipo nacional. Al momento de elegir los entrenadores se han inclinado por Henry Martín, actual campeón de goleo de la Liga BBVA MX.

VER EN VIVO | MÉXICO VS HAITÍ | COPA ORO 2023

Yo lo primero es que no me creo mejor que nadie, ni peor que nadie, simplemente trato de dar el máximo en donde me toque jugar, no soy nadie para exigir un puesto de titular, simplemente sigo ordenes del director técnico, juego para mi país”, mencionó el "Chaquito" en exclusiva para David Medrano y Omar Villarreal de TV Azteca Deportes.

Gol anulado de Santiago Gimenez: México vs Honduras | Copa Oro 2023

“Sé que las oportunidades llegan, por ese lado estoy tranquilo, sigo trabajando para cuando me toque dar la mejor versión de mi”, continúo Santiago Giménez.

Te puede interesar: Jaime Lozano responde si va de titular Henry Martín o Santiago Giménez

Horario y dónde ver México vs Hiatí

México tendrá su segunda prueba en la Copa Oro ante su similar de Haití, este duelo lo podrás ver completamente en vivo y en directo desde Arizona a las 8:00 pm por medio de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes es decir aztecadeportes.com, la APP Oficial de TV Azteca Deportes y la señal de Azteca 7. 

En la narración de este partido estará encabezada por Christian Martinoli, en el análisis del partido estará Luis García, con los comentarios de Luis Roberto Alves Zague y Jorge Campos, en el terreno de juego estará David Medrano, además que en la previa Omar Villarreal y Gerardo Velázquez de León. 

Te puede interesar: México enfrentará a Haití en la Copa Oro 2023 y usará un uniforme nunca antes usado: el lanzado para la Selección Mexicana Femenil

Tags relacionados
Santiago Gimenez

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP