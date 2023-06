Santi Giménez habla de su rol de suplente en la Selección Mexicana

Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana dio su punto de vista tras no ser titular en los últimos partidos con el equipo mexicano, tanto en el proceso de Diego Cocca, así como en el primer partido de Jaime Lozano al frente del equipo nacional. Al momento de elegir los entrenadores se han inclinado por Henry Martín, actual campeón de goleo de la Liga BBVA MX.

“Yo lo primero es que no me creo mejor que nadie, ni peor que nadie, simplemente trato de dar el máximo en donde me toque jugar, no soy nadie para exigir un puesto de titular, simplemente sigo ordenes del director técnico, juego para mi país”, mencionó el “Chaquito” en exclusiva para David Medrano y Omar Villarreal de TV Azteca Deportes.

“Sé que las oportunidades llegan, por ese lado estoy tranquilo, sigo trabajando para cuando me toque dar la mejor versión de mi”, continúo Santiago Giménez.

