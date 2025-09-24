¡PÉSIMAS NOTICIAS! Estrella de los Houston Rockets sufre GRAVE lesión

Fred VanVleet, base titular de los Houston Rockets, sufrió una lesión grave en la rodilla que, según fuentes, corresponde a una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) y podría dejarlo fuera de la temporada 2025-26. La baja de uno de los rostros del quinteto espacial es un golpe severo para la plantilla y los planes del equipo de competir en el Oeste.

¿Cuánto tiempo se perdería Fred VanVleet por su lesión de rodilla?

El hecho habría ocurrido durante la pretemporada fuera de calendario oficial, los reportes no han detallado públicamente las circunstancias exactas y desde distintos medios cercanos a los Rockets se informa que la lesión requiere cirugía y un proceso de rehabilitación prolongado, lo que hace probable que VanVleet se pierda la campaña completa. Especialistas subrayan el carácter “devastador” de la noticia para los Rockets, que contaban con el base como pieza clave en la dirección y en la defensa del perímetro.

El impacto deportivo y estructural es inmediato, ya que VanVleet había firmado recientemente un contrato de dos años por 50 millones de dólares con Houston, un movimiento que reforzaba la ambición del equipo de consolidarse como candidato en la Conferencia Oeste. Sin su liderazgo en la cancha, la franquicia deberá reconfigurar rotaciones, distribuir responsabilidades en la creación de juego y valorar alternativas en el mercado o en su propia plantilla para cubrir la ausencia.

Los Rockets aun no hacen oficial la baja de Fred VanVleet

Fuentes secundarias han reproducido la noticia y analizan las consecuencias a corto y medio plazo, desde el punto de vista deportivo, la baja complica las aspiraciones inmediatas del equipo; desde lo humano, abre la etapa de recuperación y apoyo al jugador. El club todavía no ha emitido un comunicado médico oficial con todos los detalles; habrá que esperar a confirmaciones formales sobre diagnóstico definitivo, fecha de intervención y calendario de rehabilitación.

En los próximos días se espera que los Rockets y el propio jugador ofrezcan información más precisa sobre el alcance de la lesión y los pasos a seguir. Mientras tanto, la organización y la afición afrontan la temporada con la incógnita de cómo suplir a un base experimentado cuya ausencia altera resultados y expectativas.

