deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¡PÉSIMAS NOTICIAS! Estrella de los Houston Rockets sufre GRAVE lesión

El base de los Houston Rockets, Fred VanVleet, sufrió una dura lesión en su rodilla y arriesga el futuro del quinteto espacial en la próxima temporada de la NBA

Fred VanVleet, sufre grave lesión
Herminio Fernández
Otros Deportes
Compartir

Fred VanVleet, base titular de los Houston Rockets, sufrió una lesión grave en la rodilla que, según fuentes, corresponde a una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) y podría dejarlo fuera de la temporada 2025-26. La baja de uno de los rostros del quinteto espacial es un golpe severo para la plantilla y los planes del equipo de competir en el Oeste.

Te puede interesar: Llegó a ser el jugador más alto en la historia de la NBA, pero quedó en el olvido por su artritis

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

¿Cuánto tiempo se perdería Fred VanVleet por su lesión de rodilla?

El hecho habría ocurrido durante la pretemporada fuera de calendario oficial, los reportes no han detallado públicamente las circunstancias exactas y desde distintos medios cercanos a los Rockets se informa que la lesión requiere cirugía y un proceso de rehabilitación prolongado, lo que hace probable que VanVleet se pierda la campaña completa. Especialistas subrayan el carácter “devastador” de la noticia para los Rockets, que contaban con el base como pieza clave en la dirección y en la defensa del perímetro.

El impacto deportivo y estructural es inmediato, ya que VanVleet había firmado recientemente un contrato de dos años por 50 millones de dólares con Houston, un movimiento que reforzaba la ambición del equipo de consolidarse como candidato en la Conferencia Oeste. Sin su liderazgo en la cancha, la franquicia deberá reconfigurar rotaciones, distribuir responsabilidades en la creación de juego y valorar alternativas en el mercado o en su propia plantilla para cubrir la ausencia.

Los Rockets aun no hacen oficial la baja de Fred VanVleet

Fuentes secundarias han reproducido la noticia y analizan las consecuencias a corto y medio plazo, desde el punto de vista deportivo, la baja complica las aspiraciones inmediatas del equipo; desde lo humano, abre la etapa de recuperación y apoyo al jugador. El club todavía no ha emitido un comunicado médico oficial con todos los detalles; habrá que esperar a confirmaciones formales sobre diagnóstico definitivo, fecha de intervención y calendario de rehabilitación.

En los próximos días se espera que los Rockets y el propio jugador ofrezcan información más precisa sobre el alcance de la lesión y los pasos a seguir. Mientras tanto, la organización y la afición afrontan la temporada con la incógnita de cómo suplir a un base experimentado cuya ausencia altera resultados y expectativas.

Te puede interesar: Los 5 dueños de equipos deportivos más ricos en 2025

Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×