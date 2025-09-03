Así fue el día que un seleccionado mexicano “le mentó la madre” a Marcelo Bielsa y casi le cuesta la carrera

Damián Álvarez es un exjugador que pasó por los mejores clubes de la Liga BBVA como Chivas, América y Toluca, por mencionar algunos. Aunque fue en Atlas donde el seleccionado mexicano inició su carrera, club en el que se topó con Marcelo Bielsa, quien lo debutó, pero se peleó con él, a tal grado de mentarle la madre, hecho que casi le cuesta la carrera. Conoce al futbolista que no quería el argentino por chaparro .

Álvarez reveló en El Podcast de Chema Garrido que tuvo un altercado con Bielsa, quien es técnico de la Selección de Uruguay desde hace 2 años . El exfutbolista consideró que su carácter no le sirvió de mucho a tal grado de explotar contra el entrenador por hacerlo entrenar 2 veces por día; es decir, por la mañana y tarde, puesto que aún no era un jugador titular en los Zorros.

X Damián Álvarez fue el jugador que se peleó con Marcelo Bielsa, hecho que le costó estar fuera del equipo druante un mes

“Me mandaba a entrenar a la tarde [Bielsa]. Me decía: ‘corre, corre’. Un día me sacó el tapón y le menté su madre”, detalló Damián, quien indicó que eso solo fue el principio de un distanciamiento con el entrenador, pues posteriormente lo citó a su oficina para resolver el problema.

“Entré [a la oficina] y parecía león enjaulado, con espuma en la boca y con las manos atrás. Se me pone enfrente y me dice: ‘no lo golpeo porque se ve mal. Váyase, no lo quiero volver a ver’”, dijo Álvarez en la entrevista.

El exjugador del Atlas mencionó que esa acción casi le cuesta la carrera, pues fue separado del plantel durante un mes, hasta que un día Marcelo lo volvió reintegrar al equipo, donde tiempo después se consolidó como titular.

¿Quién es Damián Álvarez, jugador que le mentó la madre a Marcelo Bielsa?

Damián Álvarez fue un futbolista que se desempeñó en la posición de delantero. Se formó en las inferiores del Atlas y también tuvo un breve recorrido por la MLS. Incluso fue de los primeros mexicanos en pertenecer a un club de la liga estadounidense, junto a Hugo Sánchez y Jorge Campos.

@dalvarez1158 Damián Álvarez jugó para Chivas y América, por ello en la actualidad forma parte del equipo de las Leyendas de las Águilas

Álvarez también jugó en 2 de los llamados 4 Grandes del futbol mexicano: Chivas y América, aunque fue con las Águilas donde tuvo mayor relevancia. En su carrera fue parte del Toluca, León, Atlante, Pachuca, Atlético de San Luis y Tecos, donde colgó los botines.

El exfutbolista también fue seleccionado mexicano. Tuvo un debut soñado con el combinado azteca al macar un gol en su primer partido, el cual fue en 1996, cuando arrancó el camino al Mundial de Francia 1998.