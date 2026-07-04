Así fue el GOL del Mundial 2026 de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde que puso a sudar a Argentina; VIDEO

Cabo Verde soñó por unos minutos en llevar al campeón del mundo a los penales y pensar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a un poema de Sidny Lopes Cabral. El futbolista de 23 años que milita en el balompié de Turquía empató el juego a dos tantos ante la Argentina en tiempo extra con un soberbio tanto desde fuera del área que venció a Emiliano Martínez y puso en jaque a Lionel Scaloni y compañía.

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Corría el minuto 103 cuando Lopes Cabral cortó hacia el centro y no se la pensó dos veces, abrió el pie y puso el esférico en el poste más lejando de la portería sudamericana. Ni el 'Dibu', ni posiblemente ningún arquero del mundo hubiera llegado a sacar el balón que mandó el nacido en Rotterdam, Países Bajos.

Lamentablemente para su causa, entre el 'Cuti' Romero y Diney mandaron sentenciaron a Cabo Verde con el tercer tanto en contra al minuto 111 y así, los campeones del mundo en Qatar 2022 siguen vivos y enfrentarán a otro combinado africano en esta justa mundialista; la Egipto de Mohamed Salah.

¡El gol que acaba de hacer! 🤯



Sidny Lopes Cabral tiró dentro del área y colgó el balón en el ángulo derecho de la portería del ‘Dibu’ Martínez 😮‍💨🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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Octavos de final del Mundial 2026 al momento