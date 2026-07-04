Así fue el GOL del Mundial 2026 de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde que puso a sudar a Argentina; VIDEO
El lateral de 23 años puso a soñar a toda la nación africana con eliminar a la Albiceleste y soñar con los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Cabo Verde soñó por unos minutos en llevar al campeón del mundo a los penales y pensar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a un poema de Sidny Lopes Cabral. El futbolista de 23 años que milita en el balompié de Turquía empató el juego a dos tantos ante la Argentina en tiempo extra con un soberbio tanto desde fuera del área que venció a Emiliano Martínez y puso en jaque a Lionel Scaloni y compañía.
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Corría el minuto 103 cuando Lopes Cabral cortó hacia el centro y no se la pensó dos veces, abrió el pie y puso el esférico en el poste más lejando de la portería sudamericana. Ni el 'Dibu', ni posiblemente ningún arquero del mundo hubiera llegado a sacar el balón que mandó el nacido en Rotterdam, Países Bajos.
Lamentablemente para su causa, entre el 'Cuti' Romero y Diney mandaron sentenciaron a Cabo Verde con el tercer tanto en contra al minuto 111 y así, los campeones del mundo en Qatar 2022 siguen vivos y enfrentarán a otro combinado africano en esta justa mundialista; la Egipto de Mohamed Salah.
¡El gol que acaba de hacer! 🤯— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 4, 2026
Sidny Lopes Cabral tiró dentro del área y colgó el balón en el ángulo derecho de la portería del ‘Dibu’ Martínez 😮💨🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca
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Octavos de final del Mundial 2026 al momento
- Sábado 4 de julio 2026
- Paraguay vs Francia (Filadelfia / Houston según fuentes)
- Canadá vs Marruecos (Houston)
- Domingo 5 de julio 2026
- Brasil vs Noruega (Nueva York / Nueva Jersey)
- México vs Inglaterra (Estadio Azteca, Ciudad de México)
- Lunes 6 de julio 2026
- Portugal vs España (Dallas)
- Estados Unidos vs Bélgica (Seattle)
- Martes 7 de julio 2026
- Argentina vs Egipto (Atlanta)
- Suiza vs Colombia o Ghana (Vancouver)