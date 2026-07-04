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Fútbol

Así fue el GOL del Mundial 2026 de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde que puso a sudar a Argentina; VIDEO

El lateral de 23 años puso a soñar a toda la nación africana con eliminar a la Albiceleste y soñar con los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gol Cabo Verde Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

Cabo Verde soñó por unos minutos en llevar al campeón del mundo a los penales y pensar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a un poema de Sidny Lopes Cabral. El futbolista de 23 años que milita en el balompié de Turquía empató el juego a dos tantos ante la Argentina en tiempo extra con un soberbio tanto desde fuera del área que venció a Emiliano Martínez y puso en jaque a Lionel Scaloni y compañía.

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Corría el minuto 103 cuando Lopes Cabral cortó hacia el centro y no se la pensó dos veces, abrió el pie y puso el esférico en el poste más lejando de la portería sudamericana. Ni el 'Dibu', ni posiblemente ningún arquero del mundo hubiera llegado a sacar el balón que mandó el nacido en Rotterdam, Países Bajos.

Lamentablemente para su causa, entre el 'Cuti' Romero y Diney mandaron sentenciaron a Cabo Verde con el tercer tanto en contra al minuto 111 y así, los campeones del mundo en Qatar 2022 siguen vivos y enfrentarán a otro combinado africano en esta justa mundialista; la Egipto de Mohamed Salah.

Octavos de final del Mundial 2026 al momento

  • Sábado 4 de julio 2026
  • Paraguay vs Francia (Filadelfia / Houston según fuentes)
  • Canadá vs Marruecos (Houston)
  • Domingo 5 de julio 2026
  • Brasil vs Noruega (Nueva York / Nueva Jersey)
  • México vs Inglaterra (Estadio Azteca, Ciudad de México)
  • Lunes 6 de julio 2026
  • Portugal vs España (Dallas)
  • Estados Unidos vs Bélgica (Seattle)
  • Martes 7 de julio 2026
  • Argentina vs Egipto (Atlanta)
  • Suiza vs Colombia o Ghana (Vancouver)
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