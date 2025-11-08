Fue la sensación de la Liga BBVA MX, pero solo duró seis meses como equipo: ¿Qué fue de los Colibríes?

Los Colibríes de Morelos fueron parte de la Liga BBVA MX y dejaron una huella en el corazón de los aficionados. Sin embargo, este afecto no se debió por su gran calidad futbolística, sino por lo que lograron en el corto tiempo que estuvieron presentes.

Allan Saint-Maximin y su estilo Karate Kid | El dorsal 97 por su año de nacimiento

Este plantel se disolvió de manera escandalosa con problemas financieros y fraudes en los que se vieron envueltos sus directivos. Esto fue lo que paso con los Colibríes de Morelos.

Te puede interesar: Tom Brady clonó a su perrito muerto y ahora lo tiene de vuelta en vida: la controvertida historia

Los Colibríes de Morelos brillaron en la Liga BBVA MX en 2003

Todo comenzó cuando Jorge Rodríguez Marié compró a Toros del Celaya en 2002 porque su presidente, Enrique Fernández Prado, fue alcanzado por problemas económicos. En ese entonces, el primero era dueño de una aerolínea nacional y llevó al equipo a Morelos.

Así fue como los Toros se volvieron Colibríes y el blanco con azul del se cambió por el azul con verde. Estos colores representaban a Aerolíneas Internacionales: la empresa que se adueñó de la franquicia. Desde ese entonces, el Club de Fútbol Cuernavaca comenzó a disputar los encuentros del Clausura 2003.

Te puede interesar: La IA predice el play-in del Torneo Apertura 2025

Dudas acerca de los fondos con los que se financiaban los Colibríes de Morelos

'El Capi' Rodríguez Marié no tenía mucha noción de fútbol y comenzó a cuestionarse el origen de su dinero vinculado con la aerolínea de bajo costo que operaba a nivel nacional. En ese entonces, se desprendió la idea de que el plantel comenzó a ser vinculado con grupos delictivos.

Cuando su aerolínea quedó en bancarrota, abandonó el país sin dejar rastro. Sin embargo, nunca se le pudo comprobar ninguna situación ilícita. A pocos días del inicio del Clausura 2004, Carlos Leonel Trucco dejó de ser director técnico por falta de pago y Sergio Rubio tomó el mando.

Los jugadores ganaron 3 de sus primeros 4 encuentros. Pero en las siguientes jornadas solo sumaron 2 unidades de 18 posibles. El asunto de los pagos se complicó cada vez más, sobre todo con los futbolistas que aseguraban que sus cheques no tenían fondos. El equipo entró en un boomerang de deudas.

Zlatko Petricevic le prestó dinero a Jorge Rodríguez Maríe a cambio de ser director técnico del club. Luego acusó a los jugadores Mario Grana y Jorge Jerez de haberlo golpeado durante un entrenamiento. Sergio Rubio volvió al frente de la institución y dejó el puesto por sus pésimos resultados.

El final de los Colibríes de Morelos en la Liga BBVA MX

Cuando llegó la última jornada de la temporada regular, los Colibríes de Morelos y los Jaguares de Chiapas empataron en la tabla. Los morelenses tenían que ganarle a Cruz Azul para salvarse, pero empataron sin goles ante la Máquina.

Por su parte, Jaguares ganó contra Tecos y se salvaron de descender. Los Colibríes anunciaron en su estadio que se habían salvado del descenso y seguían en la Primera División. Pero minutos más tarde se enteraron del verdadero resultado. Ahí se terminó la historia del Club de Fútbol Cuernavaca de la Liga BBVA MX . La institución desapareció debido a problemas administrativos y de pagos, y la franquicia fue desafiliada por la Federación Mexicana de Fútbol por sus constantes problemas.