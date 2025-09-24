Fue portero en México y dice que es mejor que Malagón y Tala Rangel juntos: asegura que les quitaría el puesto

Se acerca la Copa del Mundo del año 2026 y Jonathan Orozco afirmó ser mejor que los dos porteros que probablemente estarán presentes en la Selección de México de cara a la cita mundialista: Luis Malagón y Raúl Rangel. Si bien aún no hay certezas sobre quién será el guardameta titular del combinado nacional, Orozco aseguró que sería titular hoy mismo. Por otro lado, ya habría horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026 .

Orozco señaló que él en su mejor momento le hubiese quitado el puesto a ambos porteros: “Fácilmente, sí, sí, cagado de risa (quitaría a cualquiera de los dos)", dijo en una entrevista. El exportero de Rayados de Monterrey, equipo que perdió el liderato tras la jornada 9 del Apertura 2025 , se mostró con mucha confianza a la hora de contestar, despreciando a los dos jugadores mexicanos.

Mexsport Jonathan Orozco cree que sería titular en México hoy

Orozco ve mejor al Tala Rangel para jugar en México

Orozco aseguró que el ‘Tala’ tiene condiciones similares a las suyas, aunque también destacó que cada vez que jugó para México se fue goleado. “El que se asemeja más a mí en ese tipo de cualidades es el ‘Tala’ Rangel, pero al ‘Tala’ no le ha ido tan bien... pero tiene la mala fortuna de que siempre se come de dos a tres goles cuando juega”, dijo.

Orozco no tuvo piedad al hablar de Malagón

El exguardameta afirmó que Malagón tiene como punto débil el juego aéreo, factor muy importante en el futbol moderno. “Creo que Malagón es más sobrio, es más atajador, no se me hace tan buen saliendo por aire y hoy en día el futbol aéreo es muy importante, necesitas un portero que corte mínimo un centro de vez en cuando... ya tuvimos a Memo, pero Memo tenía los reflejos y la elasticidad para sacar ese tipo de bolas”, agregó.

Los números de Orozco a lo largo de toda su carrera

Desde su debut en el año 2005 hasta su retiro en 2024, Orozco ha jugado un total de 599 partidos y toda su carrera la ha realizado en México. Sin embargo, sus números no son para nada alentadores: 771 goles recibidos y apenas 153 vallas invictas. Orozco pasó por equipos como Cobras, Monterrey, Santos Laguna y Tijuana.