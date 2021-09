Las fuertes palabras de Piqué contra Dembélé y Ansu Fati

La Champions League sigue siendo el talón de Aquiles para el Barcelona de Ronald Koeman. Ahora fue el Bayern Múnich el que les clavó tres anotaciones en el Camp Nou, generando algunos memes pero también una sensación de molestia y de hartazgo para jugadores como Gerard Piqué, quien habló al final del encuentro.

De forma histórica, el Barcelona no realizó ni un solo remate a puerta en un partido de Champions League y lo peor, es que fue como local. Fue por eso que el Bayern Múnich no tuvo problema en ganar con un tanto de Thomas Müller, además de un doblete de Robert Lewandowski.

La derrota de los culés hizo reaccionar a Gerard Piqué de una forma no tan agradable. Primero reconoció que el Bayern Múnich fue superior pero aseguró que tuvieron un partido parejo hasta el primer gol de los bávaros y después señaló en específico a dos de los futbolistas blaugranas.

Las críticas de Piqué a Dembélé y Ansu Fati

Al finalizar el encuentro, Gerard Piqué, reconoció la diferencia de planteles que hay entre el Barcelona y el Bayern Múnich pero hizo un llamado a sus compañeros, Ousmane Dembélé y Ansu Fati, ya que considera que los dos pueden dar más.

“Ha sido un partido competido hasta el primer gol y el 0-2 nos ha hecho daño. Al final de temporada veremos. Ahora hay una diferencia, está claro, pero Ousmane y Ansu Fati nos pueden dar más”, declaró el defensa español.

Finalmente Piqué quiso minimizar la derrota del Barcelona, señalando que están conscientes de que no son favoritos en el torneo pero eso no quiere decir que no puedan ganar la Champions League y es por eso que van a pelear hasta el final.

“No estamos entre los favoritos pero no pasa nada por no serlo. Muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido, las cosas pueden cambiar mucho”, sentenció Piqué.

