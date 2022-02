Ronaldo habla fuerte sobre su compañero Romario

Roma, Italia. El astro brasileño Ronaldo Nazario comentó que su compatriota el delantero Romario de Souza le llevó de fiesta durante la concentración de la Copa América 1997 para cansarle y quitarle el puesto.

En una larga charla en redes sociales con los exfutbolistas y excompañeros, Antonio Cassano, Christian Vieri, Nicola Ventola, Ronaldo comentó varias anécdotas sobre su carrera como jugador profesional, como que el propio Romario obligaba a los jóvenes a limpiarle las botas y traerle cafés.

“En Estados Unidos 94 no jugué ningún minuto pero aprendí mucho de José Roberto Gama ‘Bebeto’ y Romario, fueron una inspiración para mí", apuntó el goleador brasileño.

Romario hacía que los jóvenes le limpiaran las botas



“Romario era un hijo de puta porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle las botas”, añadió con su habitual tono desfachatado.



El “Fenómeno” Ronaldo, campeón del mundo en 2002 y exjugador del Inter de Milan, Real Madrid y Barcelona, entre otros, compartió muchos momentos con Romario durante su carrera deportiva.

“Romario me dijo un día de repente: ‘prepárate que esta noche salimos, vente conmigo y no te preocupes...’ Había preparado una escalera para saltar el muro del hotel y enseguida tenía un taxi. Volvimos a las cinco de la mañana y en el entrenamiento estaba muerto. Entendí que Romario estaba tratando de cansarme para quitarme el sitio”, señaló el actual presidente del Valladolid.

Ruud van Nistelrooy se impresionaba de la forma de entrenaba de Romario

Era el año 2006. Ronaldo ya había sufrido dos lesiones graves en la rodilla y, además, su estado físico estaba lejos de ser ideal. Pese a ello, el bicampeón del mundo era un espectáculo en los entrenamientos. El neerlandés Ruud van Nistelrooy se sorprendía por su forma de entrenar. Y nadie, ni siquiera monstruos de la talla de Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Arjen Robben y Clarence Seedorf, lo había impresionado tanto.

“Cuando firmé con el Real Madrid, Ronaldo estaba ahí. La cosa era que había sufrido muchas lesiones en su rodilla, su peso, la gente sabe todo sobre eso. Pero hacíamos 4 vs 4 o 6 vs 6 en los entrenamientos y, ¡oh, Dios mío! Yo gritaba, aplaudía, estaba como ‘Dios mío’. Pensaba: ‘Estás haciendo esto ahora, tú en tu mejor momento… ¡Dios mío!’. Era algo imposible. Es la mejor habilidad que he visto en toda mi vida”, declaró Ruud van Nistelrooy en una entrevista para un programa de Rio Ferdinand