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10 jugadores HISTÓRICOS del Manchester City en los años recientes | FOTOS

A propósito de la salida de Sergio Agüero de este equipo. 10 de los mejores jugadores en la historia del Manchester City, que pertenecen a años recientes.

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Yaya Touré con Manchester City
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Yaya Touré con Manchester City
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Yaya Touré con Manchester City
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