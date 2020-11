Amenazan de muerte al sujeto que se tomó fotografías al lado de Maradona

Uno de los sujetos que se tomó fotografías al lado del cuerpo inerte de Diego Armando Maradona ha roto el silencio, pidiendo perdón por lo que hizo, pues lo están amenazando de muerte por su acción que según dijo, no fue intencional.

El jueves 26 de noviembre, un día después de que Diego Armando Maradona falleciera por un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre, en Buenos Aires, Argentina, surgieron unas imágenes que causaron rabia, odio, desprecio, tristeza y coraje, pues al lado del ataúd de Maradona, 3 tipos aparecían en unas fotografías.

Estas imágenes corrieron como agua por la web, pues la muerte de Maradona tenía conmocionado a todos los seguidores y no, alrededor del mundo. Justo en esos momentos, Maradona era despedido por miles de fanáticos en la Casa Rosada, de Buenos Aires, Argentina, por lo que se dudó de la autenticidad de las fotografías.

En las 2 imágenes, se muestran 3 tipos que tienen el descaro de sonreír y poner el pulgar arriba. El acto fue descalificado por todos y más aún por Matías Morla, el abogado, amigo y representante de Maradona, quien sentenció que eso no quedará jamás impune.

Claudio Fernández, uno de los vinculados a las fotografías con el cuerpo de Maradona

Claudio Fernández reveló ser uno de los que están vinculados a las fotografías con el cuerpo de Maradona, y aunque nadie le puede creer, su versión, indicó no haber tenido la intención y que inclusive esa foto no la planeó ni la quiso hacer.

“Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos”.

Abundó en que las amenazas, consignas, insultos y advertencias de muerte le han llegado, creando miedo y arrepentimiento.

“He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona”.

Matías Morla, abogado de Maradona no dejará impune

Más allá de sus disculpas, Matías Morla indicó el jueves, un día después de que Diego Armando Maradona falleciera, que “van a pagar por sus actos”.

El representante de Diego, abundó en que encontrará al canalla, por lo cual ahora una disculpa y una aclaración parece no será suficiente.

“Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomó esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía”.

Matías Morla ya había dado con la identidad de uno de los implicados en el asunto de las imágenes de Maradona en su féretro. El nombre de este tipo quien aparece posando y poniendo el pulgar arriba, se llamado Diego Molina y sentenció que no descansará hasta que pague por lo hecho

“Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración”.

Maradona encargó a Matías Morla defenderlo como un soldado

En declaraciones recientes, Matías Morla subrayó que Diego Armando Maradona todo el tiempo le encargó que le defendiera como un soldado y que actuara sin piedad contra quien se atreviera a causarle algún tipo de daño.

“Como me decía Diego: ‘Vos sos mi soldado, actúa sin piedad’”

En ese sentido, evocando esa cita, es que Matías Morla encontraría a los sujetos para iniciar un proceso legal.