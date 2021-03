Borussia Dortmund vs Sevilla, cobertura en vivo por TV Azteca Deportes

DA ‘CLICK’ AQUÍ Y SIGUE LA COBERTURA EN VIVO DEL PARTIDO ENTRE BORUSSIA DORTMUND Y SEVILLA

El Sevilla llega a una cita trascendente en la que se juega sus opciones de estar en los cuartos de final la Champions League, pero lo hace contra corriente, y con la misión de superar el 2-3 que el Borussia Dortmund cosechó en la ida del Sánchez Pizjuán, donde el noruego Erling Haaland se exhibió con dos goles para los alemanes, reafirmando su promesa a nivel mundial.

Este martes Borussia Dortmund buscará reservar su lugar en los cuartos de final de la UEFA Champions League cuando reciba al Sevilla.

El Dortmund registró una victoria por 3-2 sobre el Sevilla en el partido de ida del mes pasado y por lo tanto, son los favoritos para avanzar a la siguiente fase de la competencia, aunque no se debe descartar al campeón de la Europa League.

El equipo alemán está obligado a clasificar a los cuartos de final, luego de que no lo consigue desde la última vez que lo logró, durante la temporada 2016-17. La temporada pasada, el equipo de la Bundesliga fue eliminado de los octavos, tras perder ante el Paris Saint-Germain.

En cuanto al equipo español, la última vez que lograron alcanzar los cuartos de final fue durante la campaña 2017-2018, pero su camino no prosperó. Aunque los Nervionenses pueden presumir que ya vencieron una vez al Dortmund en el Signal Iduna Park y fue durante el 2016 con marcador de 1-0, sin embargo, en esta ocasión tendrán que vencer por más si quieren avanzar a los cuartos de final.

¿Cómo llegan Dortmund y Sevilla al partido?

El equipo de Edin Terzic llega a este choque, tras una derrota por 4-2 ante el Bayern München en la Bundesliga, que los dejó en la sexta posición en la tabla y fuera de la zona de clasificación para las competencias europeas.

Mientras tanto, el equipo de Julen Lopetegui viene de dos duras derrotas, la más reciente fue este fin de semana ante el Elche por 2-1, aunque se mantienen como cuartos de la tabla general. Sin embargo, la derrota más dolorosa fue ante el Barcelona por goleada de 3-0 y la cual los dejó fuera de la Copa del Rey.

Con esa incertidumbre ha viajado el equipo, pero también con la intención de revertir la situación y de la mejor manera, dar la campanada en una eliminatoria que tiene muy cuesta arriba y entrar por tercera vez en su historia en los cuartos de final de la máxima competición continental.

Para este partido, en el que el Sevilla no cuenta con jugadores sancionados, el equipo no puede utilizar al central francés Joris Gnagnon ni al centrocampista argentino Franco ‘Mudo’ Vázquez, quienes no están inscritos para la competición, al igual que el tercer portero de la plantilla, Javi Díaz.

A ellos se une como baja el lateral derecho Aleix Vidal, quien se lesionó en el partido de Copa del pasado miércoles y ya no jugó en Elche por lesión.

El Dortmund, por su parte, llega al duelo tras caer por 4-2 ante el Bayern en el clásico alemán, en un partido que interrumpió una racha que se inició justamente con la victoria en la ida contra el equipo andaluz.

La derrota ante el Bayern fue un revés importante pero lo que más preocupa en estos momentos en Dortmund es la lesión muscular que sufrió el inglés Jadon Sancho ante el Gladbach, que lo tendrá alejado varias semanas de las canchas.

Posibles alineaciones para el partido

Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Haaland y Hazard.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Suso, Óliver Torres, Ocampos; y En-Nesyri.