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GALERÍA | Liverpool consigue su victoria 20 en la Liga
Tottenham cae en casa ante el líder de la Premier League
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool
Getty Images | Tottenham vs Liverpool