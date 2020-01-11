  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Premier League sitio.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

GALERÍA | Liverpool consigue su victoria 20 en la Liga

Tottenham cae en casa ante el líder de la Premier League

Por: Azteca Deportes

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

/
Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool

Getty Images | Tottenham vs Liverpool

Tottenham vs Liverpool
Tottenham vs Liverpool
Tottenham vs Liverpool
Tottenham vs Liverpool
Tottenham vs Liverpool
Tottenham vs Liverpool
Tottenham vs Liverpool
Tottenham vs Liverpool

Te Recomendamos