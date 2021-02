Con esta ambición podemos ganar La Liga: Ronald Koeman

Sevilla, España. El técnico del Barcelona Ronald Koeman declara que con la ambición que ha demostrado el equipo ante Sevilla existen posibilidades tanto de ganar La Liga como de remontar el miércoles en la semifinal de Copa el 2-0 encajado en la ida frente al propio Sevilla.

“El equipo ha estado fenomenal, aunque todavía hay cosas a mejorar”, y aseguró que la suplencia de Griezmann no ha sido un mensaje para el francés.

El técnico barcelonista señaló que ha “decidido cambiar el sistema y luego, con el cambio de Dembelé, necesitaba un jugador rápido que acompañara a Messi” y por eso introdujo al danés Martin Braithwaite.

Para Koeman, el objetivo ahora es “llegar lejos en todas las competiciones”, para lo que “dejar la portería a cero es importante” porque el Barcelona termina “marcando siempre”, motivo por el que alabó el “buen juego sin balón” mostrado en el campo del Sevilla.

“Hay Liga”: Gerard Piqué

Gerard Piqué se ha mostrado “contento y orgulloso del equipo” tras la victoria en el campo del Sevilla, ya que Barcelona venía de encajar “golpes duros” y se han “sabido levantar” para “demostrar que” siguen “vivos”.



“El miércoles plantearemos batalla. Si el miércoles le damos la vuelta al 2-0, la temporada cambia”, afirmó el defense central con respecto a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, en la que el Barcelona debe remontarle al Sevilla.



Gerard Piqué declaró en conferencia de prensa después del encuentro de este sábado, “hay Liga, se han visto cosas peores” que la remontada que necesita el Barcelona para proclamarse campeón, “aunque la situación no es idílica”, y destacó que “el Sevilla no ha creado hoy ocasiones, no han tirado a puerta”.

Con información de EFE