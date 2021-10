El deseo de Simeone por tener a Messi en el Atlético de Madrid

Buenos Aires, Argentina. El técnico del Atlético de Madrid, Diego ‘Cholo’ Simeone, confiesa que quería al astro argentino Lionel Messi en la escuadra colchonera cuando supo que el jugador saldría del Barcelona.

El técnico sudamericano explicó en entrevista para el diario argentino ‘Olé’ la posibilidad que existió para que el astro del Barcelona llegase al club rojiblanco junto a su amigo Luis Suárez. Para ello el Cholo optó por una primera toma de contacto aprovechando la amistad que une a Messi con su excompañero en la escuadra culé y ahora delantero del Atlético de Madrid.

PSG estaba obsesionado por contratar a Messi

“Te cuento un detalle, ahora con lo que pasó en Barcelona llamamos a Luis (Suárez). Con todo el respeto, a Leo no le llamé, pero sí a Luis para preguntarle cómo estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético. Algo que duró tres horas, porque ya el PSG estaba obsesionado con esa incorporación. ¿Si quedó en algo? No, en nada, ves el avión que pasa por el cielo y dices ahí viene, pues así (risas)”, declaró Simeone a ‘Olé’.

Simeone siguió hablando de la opción de haber tenido bajo su mando a Messi en algún momento. “No se dieron las situaciones para dirigirle. Él siempre estuvo en el Barcelona, yo en España en el Atlético de Madrid y en la selección no coincidimos como jugadores. Pero a mí, él me transmite eso. Si me preguntas dónde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo”, destacó el sudamericano.