¿Puede Javier Hernández ser campeón de la Europa League con el Sevilla?

El delantero mexicano Javier Hernández podría ser campeón de la Europa League con el cuadro del Sevilla, más allá de que el mexicano ya no esté en estas filas y milite actualmente con el Galaxy de la MLS.

Sevilla ganó este martes al equipo Wolverhampton en partido de Cuartos de Final de la Europa League por la mínima diferencia, eliminando así a Raúl Jiménez de la competencia, desvaneciéndose la opción del título. Este domingo, el cuadro Rojiblanco derrotó al Manchester United y disputará la gran final de la justa el próximo viernes.

Pero ese campeonato aún puede caer para un mexicano, pues Javier Hernández militó para el Sevilla, fue registrado, llegó a marcar 2 goles y el equipo español avanza en el certamen y eventualmente es campeón, está en sus facultades reconocer a Javier como un legítimo monarca, aunque no haya completado de inicio a fin el torneo.

En lo que respecta a Raúl Jiménez, pudo haber sido su último encuentro con los lobos, pues tendría a equipos como Manchester United o Juventus tras su talento, por lo que podría salir en este mercado.