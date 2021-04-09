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Los fichajes MÁS caros en la historia del Chelsea ¡Sorpréndete! | FOTOS

Antes que el PSG o el Manchester City, el Chelsea fue el primer club de Europa en convertirse en “grande”, a través de grandes y caros fichajes. ¡Conócelos!

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3 fichajes más caros en la historia del Chelsea morata.jpg
4 fichajes más caros en la historia del Chelsea pulisic.jpg
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Drogba celebra un gol con el Chelsea
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Drogba celebra un gol con el Chelsea
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