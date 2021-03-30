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Los fichajes MÁS caros en la historia del Manchester United | FOTOS

Famoso por formar jugadores, también han gastado millones. Los fichajes más caros en la historia del Manchester United, equipo de la Premier League de Inglaterra.

1 fichajes mas caros historia Manchester United pogba.jpg
2 fichajes mas caros historia Manchester United harry maguire.jpg
3 fichajes mas caros historia Manchester United lukaku.jpg
4 fichajes mas caros historia Manchester United di maria.jpg
Anthony Martial en United
6 fichajes mas caros historia Manchester United fred.jpg
7 fichajes mas caros historia Manchester United bruno fernandes.jpg
8 fichajes mas caros historia Manchester United wan bissaka.jpg
Rio ferdinand.jpg
10 fichajes mas caros historia Manchester United juan mata.jpg
11 fichajes mas caros historia Manchester United matic.jpg
12 fichajes mas caros historia Manchester United veron beckham.jpg
13 fichajes mas caros historia Manchester United mkhitaryan.jpg
14 fichajes mas caros historia Manchester United van de beek.jpg
15 fichajes mas caros historia Manchester United berbatov.jpg
21 fichajes mas caros historia Manchester United.jpg
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Anthony Martial en United
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