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22 años, 22 momentos de Arsène Wenger

El técnico francés Arsene Wenger se despide del Arsenal tras más de dos década al frente y 17 títulos

Por: Azteca Deportes

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Getty Images/Getty Images | En 1996 Arsène Wenger fue nombrado entrenador del Arsenal

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Paul Gilham/Getty Images | Al año de su llegada lograría el doblete al conquistar la Premier League y la FA Cup

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Phil Cole/Getty Images | En la temporada 1999/2000 llevó al cuadro londinense a la final de la Copa de la UEFA, misma que cedieron al Galatasaray en penales

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Clive Mason/Getty Images | Para la campaña 2001/2002 lograría nuevamente el doblete con la Premier League y la FA Cup

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Dan Istitene/Getty Images | En 2002 lograría su tercera Community Shield

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Steve Bardens/Getty Images | En 2003 alzaría su tercera FA Cup con el equipo

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Alex Broadway/Getty Images | En 2004 llevó al equipo a conquistar la Premier League de manera invicta, algo que no sucedía en Inglaterra hacía 115 años

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Mike Hewitt/Getty Images | Todos estos logros convirtieron francés en el entrenador con más títulos en la historia del club

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Ryan Pierse/Getty Images | Esta época dorada llevó a la afición a respaldar por completo al estratega galo al frente del equipo

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Shaun Botterill/Getty Images | Wenger es reconocido como descubridor de nuevos talentos y desarrollando las habilidades de jugadores jóvenes

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Laurence Griffiths/Getty Images | En la temporada 2005/06 llevaría a los Gunners a la final de la Champions League, la que perderían ante el Barcelona

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Phil Cole/Getty Images | Ayudó a modificar la forma de trabajo en el futbol inglés a través de la introducción de cambios en el entrenamiento y la dieta de los jugadores

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Clive Mason/Getty Images | David Dein, vicepresidente del Arsenal, definió a Wenger como el más importante mánager del club en toda su historia

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Warren Little/Getty Images | Ha sido reconocido como entrenador del año en Inglaterra en tres ocasiones

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Paul Gilham/Getty Images | En 2006 fue inducido al salón de la fama del futbol inglés

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Clive Mason/Getty Images | Vivió una gran rivalidad con el exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson

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Clive Brunskill/Getty Images | En total acumula 17 títulos al frente del Arsenal

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Ross Kinnaird/Getty Images | En la temporada 2013/2014 rompió una racha de casi 10 años sin título al conquistar nuevamente la FA Cup

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Catherine Ivill/Getty Images | Recientemente la ha sido duramente criticado por la falta de resultados y la afición emprendió una campaña para pedir su salida

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Phil Cole/Getty Images | A finales de la presente temporada, Arsène Wenger anunció su adiós definitivo a la institución que ayudó a construir

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Jamie McDonald/Getty Images | Así termina una era

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Getty Images/Getty Images | En 1996 Arsène Wenger fue nombrado entrenador del Arsenal

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Paul Gilham/Getty Images | Al año de su llegada lograría el doblete al conquistar la Premier League y la FA Cup

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Phil Cole/Getty Images | En la temporada 1999/2000 llevó al cuadro londinense a la final de la Copa de la UEFA, misma que cedieron al Galatasaray en penales

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Clive Mason/Getty Images | Para la campaña 2001/2002 lograría nuevamente el doblete con la Premier League y la FA Cup

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Dan Istitene/Getty Images | En 2002 lograría su tercera Community Shield

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Steve Bardens/Getty Images | En 2003 alzaría su tercera FA Cup con el equipo

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Alex Broadway/Getty Images | En 2004 llevó al equipo a conquistar la Premier League de manera invicta, algo que no sucedía en Inglaterra hacía 115 años

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Mike Hewitt/Getty Images | Todos estos logros convirtieron francés en el entrenador con más títulos en la historia del club

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Ryan Pierse/Getty Images | Esta época dorada llevó a la afición a respaldar por completo al estratega galo al frente del equipo

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Shaun Botterill/Getty Images | Wenger es reconocido como descubridor de nuevos talentos y desarrollando las habilidades de jugadores jóvenes

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Laurence Griffiths/Getty Images | En la temporada 2005/06 llevaría a los Gunners a la final de la Champions League, la que perderían ante el Barcelona

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Phil Cole/Getty Images | Ayudó a modificar la forma de trabajo en el futbol inglés a través de la introducción de cambios en el entrenamiento y la dieta de los jugadores

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Clive Mason/Getty Images | David Dein, vicepresidente del Arsenal, definió a Wenger como el más importante mánager del club en toda su historia

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Warren Little/Getty Images | Ha sido reconocido como entrenador del año en Inglaterra en tres ocasiones

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Paul Gilham/Getty Images | En 2006 fue inducido al salón de la fama del futbol inglés

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Clive Mason/Getty Images | Vivió una gran rivalidad con el exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson

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Clive Brunskill/Getty Images | En total acumula 17 títulos al frente del Arsenal

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Ross Kinnaird/Getty Images | En la temporada 2013/2014 rompió una racha de casi 10 años sin título al conquistar nuevamente la FA Cup

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Catherine Ivill/Getty Images | Recientemente la ha sido duramente criticado por la falta de resultados y la afición emprendió una campaña para pedir su salida

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Phil Cole/Getty Images | A finales de la presente temporada, Arsène Wenger anunció su adiós definitivo a la institución que ayudó a construir

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