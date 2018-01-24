  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Premier League sitio.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Arsenal avanza a la fina de la Copa

Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

Por: Azteca Deportes

KAL|0_bqxkuf3j

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_m1vk256t

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_qknf66yp

Shaun Botterill/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_1xobzhzh

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_62s6iged

Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_8xrg6x9m

Shaun Botterill/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_u7vmgnp3

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_985m6lai

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

/
KAL|0_bqxkuf3j

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_m1vk256t

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_qknf66yp

Shaun Botterill/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_1xobzhzh

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_62s6iged

Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_8xrg6x9m

Shaun Botterill/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_u7vmgnp3

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_985m6lai

Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa

KAL|0_bqxkuf3j
KAL|0_m1vk256t
KAL|0_qknf66yp
KAL|0_1xobzhzh
KAL|0_62s6iged
KAL|0_8xrg6x9m
KAL|0_u7vmgnp3
KAL|0_985m6lai

Te Recomendamos