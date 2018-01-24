Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Arsenal avanza a la fina de la Copa
Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Shaun Botterill/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Shaun Botterill/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Shaun Botterill/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Shaun Botterill/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa
Julian Finney/Getty Images | Los Gunners remontaron ante el Chelsea para instalarse en la pelea por el trofeo de Copa