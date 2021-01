Ídolos xeneizes estallan en contra de jugadores de Boca Juniors

La onda expansiva por la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, tras ser goleados ayer 3-0 por el Santos, continúa arrasando con los futbolistas que se vieron faltos de actitud en la cancha. Los aficionados no paran de recriminar ciertas actuaciones individuales, lo que no es muy común es que un ídolo del club hablé como un fanático más. Eso hizo Chicho Serna.

El colombiano, como en sus tiempos con la camiseta 5 del Xeneize, no se guardó nada y fue con los tacos por delante. “Sentí mucha tristeza porque este no es el Boca que todos queremos ver. Ayer Boca no compitió, Santos estaba jugando la final y Boca la primera fase”, sentenció el ex volante de contención.

Salvo la voz de Miguel Ángel Russo, quien habló ayer tras el partido en conferencia de prensa, la de Serna es la primera relacionada con el club que se expresa sobre la humillación de ayer, y señaló a los futbolistas: “No creo que ningún jugador salga a perder, pero hay actitudes que no nos gustan, que son reprochables. Son los primeros que saben que no estuvieron a la altura”.

Serna se caracterizó por ser un volante de recuperación que le hacía sentir su presencia a los rivales, la pierna fuerte era una de sus armas principales y considera que en la Serie ante O Peixe justamente hizo falta demostrarles a los adversarios que tenían a Boca enfrente.

“En 180 minutos no le diste una patada en el tobillo a Soteldo. En la primera hay que tirarlo a la tribuna para que se dé cuenta que está jugando una semifinal de Copa frente a Boca”, aseguró sobre la falta de rigor mostrada por parte del aparato defensivo del equipo.

Se le van a la yugular a Fabra

Sobre la expulsión de su compatriota Fran Fabra fue lapidario: “lo de Fabra es una irresponsabilidad muy grande, eso no es tener huevos. Huevos es lo que hacía Riquelme con la pelota, los goles de Palermo o las atajadas al ángulo de Córdoba”.

Para finalizar, Serna aseguró no entender por qué un jugador como Edwin Cardona no entró a la cancha, también responsabilizó a Russo por los cambios realizados y apuntó a los jugadores por no mostrar rebeldía dentro de la cancha y solo hacerle caso al técnico.