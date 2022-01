¡Bombazo! El Barcelona prepara un fichaje exótico

El Barcelona continúa armando su plantilla para el arranque del 2022, nombres vienen y van, en los últimos días circula la versión que en las instalaciones del club culé, se esta fabricando un fichaje exótico, pues Cédric Bakambu, futbolista del Beijing Sinobo Guoan de la Superliga podría estar cerca del equipo catalán.

Con la negativa de la Juventus para dejar salir a Álvaro Morata, Xavi Hernández está en busca de otra opción y esa sería Bakambu, pues es la opción más real, por el tema económico y por que el jugador en una entrevista reciente se mostró halagado por el interés.

“Por supuesto, es halagador que me asocien con el Barça. Ahora bien, no es un fin en sí mismo, me lo tomo como una fuente de motivación que me empuja a rendir. Esto demuestra que mi faena en China dio sus frutos”, declaró el africano para el medio italiano, Footmercato.

Sobre la situación del salario, el jugador de 30 años dejó un pequeño guiño, pues por ahora va a priorizar la parte deportiva, en caso de que llegue una oferta para contratar sus servicios.

“Ahora prefiero el reto deportivo. Viajé mucho, me gané bien la vida y sumé mucha experiencia. Ahora busco un proyecto puramente deportivo, aquí en Europa. Quiero sentirme deseado por la dirección, pero sobre todo, por el cuerpo técnico, comentó el exjugador del Villarreal.

¿Quién es Cédric Bakambu?

Bakambu es un jugador de 30 años, que ha jugado en el Sochaux, Bursaspor y Villarreal, con dicho club tenía nuevo goles en 15 partidos, sin embargo en 2018 concretó su pase a la Superliga china con el Beijing Sinobo Guoan, Cédric tiene 48 tantos en 71 cotejos disputados con el club asiático.

