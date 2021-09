Las polémicas del acta arbitral del silbante que pitó al Atlético de Madrid

El acta de Jesús Gil Manzano, que dirigió el partido de este sábado entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club en el Wanda Metropolitano (0-0), recogió que Andrea Berta, director deportivo del conjunto local, dijo al cuarto colegiado: “Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí".

“Al finalizar el partido, el director deportivo Andrea Berta (identificado por el delegado de su equipo), en primer lugar se dirigió al cuarto árbitro diciéndole: “Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí". Seguidamente, entró al terreno de juego para dirigirse a mí diciéndome: “Aquí nunca más, aquí nunca más”, escribió Gil Manzano en el acta del encuentro, publicada en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

También relató el lanzamiento de algunos objetos desde la grada: “Al finalizar el partido cuando nos dirigíamos al túnel de vestuarios, nos lanzaron desde la grada dos botellas de 500ml, una de ellas con tapón y medio llena, pasando por delante mía sin llegar a impactar en ningún componente del equipo arbitral”.

La expulsión de Joao Félix

Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, fue expulsado con la segunda tarjeta amarilla por dirigirse al árbitro del partido contra el Athletic Club, Jesús Gil Manzano, “con el dedo índice en la sien en señal de disconformidad tras haber sido amonestado”, según recogió en el acta el colegiado.

“En el minuto 78, Joao Félix fue amonestado por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria después de haber sido objeto de falta”, relata también el árbitro sobre la primera amarilla, que se produjo justo antes de recibir la segunda.

A la vez, en el apartado de otras incidencias en referencia al atacante portugués, recoge que Joao Félix, “una vez expulsado y cuando se dirigía al túnel de vestuarios, golpeó con su pie un balón lanzándolo a la grada en señal de disconformidad”.

Reuters Atletico Madrid v Ahtletic Bilbao - Wanda Metropolitano, Madrid, España.

El ‘Cholo’ Simeone critica la expulsión de Joao Félix

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado, tras el 0-0 contra el Athletic Club, que, “posiblemente”, si el “gesto” de Joao Félix que supuso su expulsión “lo hace otro futbolista”, el árbitro Jesús Gil Manzano “no reacciona de la misma manera”, con la segunda tarjeta amarilla.

“Yo hice un montón de veces el mismo episodio y, obviamente, no estuvo en consecuencia de lo que pedía el partido. Con el tiempo fui creciendo. Estoy absolutamente cerca de Joao y no me importa absolutamente el episodio”, explicó el técnico argentino de la expulsión de Joao Félix en la rueda de prensa posterior al choque.

“Es un episodio que le pasa a cualquier futbolista y el árbitro entendió que lo tenía que expulsar. Posiblemente, si ese gesto se lo hace cualquier otro futbolista no reacciona de la misma manera, pero hay que respetar las decisiones de los colegiados”, prosiguió el técnico, que destacó la forma en la que entró al campo Joao Félix.