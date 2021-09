El mensaje del DT de los Wolves a Raúl Jiménez por su falta de gol

El arranque de temporada le está costando a Raúl Jiménez. El mexicano volvió a la titularidad tras su grave lesión y el DT de los Wolves, Bruno Lage, le ha tenido la confianza en todos los partidos pero hasta ahora, no ha caído el gol.

Luego de un inicio de campaña con tres derrotas consecutivas, los Wolves lograron derrotar como visitantes al Watford para conseguir su primer triunfo del año. Tres puntos que podrían ser el inicio de un repunte para el equipo.

REUTERS

En todos los partidos, Raúl Jiménez ha sido titular, a excepción del encuentro de la Copa de la Liga en donde no vio acción, y en ninguno de ellos ha podido marcar gol. Es por eso que el entrenador de los Wolves le mandó un mensaje.

El mensaje a Raúl Jiménez

En entrevista para los Wolves, Bruno Lage, aceptó que la falta de gol puede llegar a crear desconfianza en el propio Raúl Jiménez. Sin embargo para él, ha hecho un trabajo muy bueno, más allá de si ha podido anotar o no.

“Para algunos jugadores, cuando no marcas goles, empiezas a dudar de ti mismo. Para mí no es una preocupación porque la forma en que trabaja para el equipo, la forma en que nos presiona, la forma en que corre para nosotros. Me hace feliz con su trabajo”, aseguró.

REUTERS

De igual manera, Lage aseguró que áun sin poder anotar, Raúl Jiménez ha sido el delantero que más ocasiones de gol ha creado para el equipo. A diferencia de otros futbolistas que han desaparecido después de marcar y es por eso que no le preocupa el momento del mexicano.

“Es el delantero que más ocasiones ha creado. Hay dos formas de ver las cosas. Algunos de los delanteros marcaron uno o dos goles y no crearon más ocasiones que él”, consideró el entrenador portugués sobre Raúl Jiménez.

