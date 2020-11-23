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Los 15 futbolistas con más valor en el mercado | FOTOS

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, conoce a los 15 futbolistas con más valor en la actualidad. Mbappé, Mess, Neymar, y más forman parte de la lista.

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Romelu Lukaku
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Romelu Lukaku
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Harry Kane
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Romelu Lukaku

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