Manchester City vs PSG, alineaciones confirmadas | Champions League

Con la mirada puesta en el horizonte de la historia, el Manchester City persigue su primera final de la UEFA Champions League con la ventaja del 1-2 logrado en el Parque de los Príncipes ante un París Saint-Germain que se obstina con fe en la remontada como receta para lograr su segunda final consecutiva.

Los dos clubes que representan mejor que nadie el sustento estatal del Golfo Pérsico al fútbol de alto nivel, miden sus fuerzas con sus planteles en plenitud, con cierta ventaja para los ingleses por la victoria en la ida.

Pero son días agitados en Manchester y el incidente en Old Trafford que supuso la suspensión del Manchester United-Liverpool también ha salpicado al Etihad Stadium. El City no pudo celebrar ayer el título de la Premier League y tendrá que esperar mínimo una semana más para llevarse su séptima liga inglesa.

Este trofeo, el segundo de la temporada, no hubiera alejado el foco de lo verdaderamente importante para los de Pep Guardiola. Europa es el objetivo principal de un entrenador que ya ha empezado a manifestar su amor por la ‘Orejona’ y que hace unos días la calificó como la “competición más bonita”.

Te puede interesar: Pep Guardiola y su peregrinar en Champions League

El técnico catalán busca su tercera final de la Liga de Campeones, la primera desde 2011.

El City tendrá un partido de control tras el 1-2 de la ida. Un encuentro para demostrar por qué estuvieron más de 700 minutos imbatidos en Europa y por qué son el equipo menos goleado de la Premier. Su once no debería variar de lo visto en el Parque de los Príncipes y es que ya en París los celestes jugaron con su once de gala.

Una alineación sin ‘nueve’ que sorprendió y que fue criticada durante los primeros 45 minutos, pero que acabó siendo reconocida cuando el City le dio la vuelta en la segunda parte.

Guardiola cuenta con la opción, además, de lograr más velocidad, para cazar al contraataque a un PSG que deberá irse para arriba para levantar la desventaja.

Te puede interesar: El arma secreta de Pochettino para ser finalista de la Champions

Raheem Sterling y Gabriel Jesús, aunque no estén en su mejor temporada, son puntales importantes para penetrar en la defensa parisina.

La plantilla y el cuerpo técnico del PSG se han obstinado en los últimos días en insuflarse la fe de que la remontada es posible, desde el técnico argentino, Mauricio Pochettino, hasta todos los integrantes de la plantilla.

Con todo su equipo al completo, salvo el sancionado Gueye, expulsado en la ida, la duda reside en Kylian Mbappé, que sufrió una contractura en París que le impidió jugar el pasado sábado, pero su presencia en el Ethiad se da por hecho.

Alineaciones para el partido Manchester City vs PSG

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Joao Cancelo; Fernandinho, Gündogan; Zinchenko, De Bruyne, Foden; y Bernardo Silva.

PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Ander Herrera, Verratti, Paredes; Di María, Neymar y Icardi.

Cuándo y dónde la narración en VIVO de Manchester City vs PSG

Cuándo: martes 4 de mayo.

Hora: 13:55 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

No puedes perder el gran encuentro entre Manchester City vs PSG por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores del mundo mundial.