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Manchester City y los MILLONES que han gastado en defensas ¿Lo valían? | FOTOS

En los últimos 10 años, el Manchester City ha gastado cientos de millones de euros, en la contratación de defensas. Estos son sus 15 fichajes más caros.

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