Hugo Hernan Maradona quiere incursionar en la política en Nápoles

Hugo Hernan Maradona, hermano menor del crack argentino fallecido en 2020, anunció hoy su intención de presentarse a las elecciones municipales de la ciudad italiana de Nápoles el próximo mes de octubre.

Hugo habló con la prensa y comentó el porque tomó la decisión de incursionar en un camino tan complejo como lo es el de la política “Me han propuesto esto para ayudar a los niños y lo hago con mucha felicidad. No hablo de política, solo de fútbol y de dar a los niños una, dos o tres horas a la semana para que sean felices con el fútbol”. Además, hizo énfasis en que no utilizará el apellido de su hermano para sacar provecho en este proceso “Yo soy Hugo Maradona, no Diego, ¿de acuerdo?” comentó ofuscado.

Hugo quiere transformar desde adentro

Maradona será el cabeza de la lista “Napoli central” de Enzo Rivellini, que forma parte de la coalición de derecha capitaneada por Catello Maresca, candidato a alcalde de la capital partenopea. Cabe destacar que el también exfutbolista, no tiene la nacionalidad italiana aunque reside en ese país regularmente después de haberse casado hace años y la ha solicitado, por lo que se informará de esto a la delegación del Gobierno para que pueda concurrir

Por su parte, Rivellini, quien ser el candidato principal en la lista, explicó que el hermano Maradona “se ha dado cuenta del malestar” social de los jóvenes napolitanos y quiere ayudar desde el pleno municipal “Cuando hablamos sobre su candidatura no me pidió nada, solo seguir ayudando desde dentro de las instituciones a los jóvenes de Nápoles”, declaró el fundador de “Napoli centrale”. Además, criticó a quienes hacen un circo con el apellido de Hugo “Se presentará a unas elecciones, si el pueblo de Nápoles le quiere, le votará en plena democracia” cerró.

Por último, el candidato a alcalde, Maresca, agradeció la disponibilidad del exfutbolista argentino “Quien quiera ponerse a disposición de la ciudad es bien aceptado”.