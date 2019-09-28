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Wolves consigue su primer triunfo
Wolverhampton vence al Watford con Raúl Jiménez jugando 80 minutos
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford
GETTY IMAGES | Wolves vs Watford