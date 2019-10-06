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Wolves sorprende al City en imágenes
Wolverhampton derrota como visitante al Manchester City
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves
Reuters | Manchester City vs Wolves