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Wolves sorprende al City en imágenes

Wolverhampton derrota como visitante al Manchester City

Por: Azteca Deportes

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

/
Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves

Reuters | Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves
Manchester City vs Wolves
Manchester City vs Wolves
Manchester City vs Wolves
Manchester City vs Wolves
Manchester City vs Wolves
Manchester City vs Wolves

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