Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Wolves y Brighton se dan la mano
Wolverhampton iguala en su vista con el Brighton 2-2
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves
Getty Images | Brighton vs Wolves