  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Premier League sitio.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Wolves y Brighton se dan la mano

Wolverhampton iguala en su vista con el Brighton 2-2

Por: Azteca Deportes

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

/
Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves

Getty Images | Brighton vs Wolves

Brighton vs Wolves
Brighton vs Wolves
Brighton vs Wolves
Brighton vs Wolves
Brighton vs Wolves
Brighton vs Wolves
Brighton vs Wolves

Te Recomendamos