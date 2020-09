Rodará el balón en Sudamérica rumbo a Qatar 2022

Las eliminatorias mundialistas de la CONMEBOL ya tienen fecha de arranque.

El camino a Qatar 2022 de las 10 selecciones sudamericanas iniciará el próximo 8 de octubre, esto después de que el comienzo de la fase clasificatoria se hubiera puesto en duda por la situación sanitaria que se vive en el cono sur y, sobre todo, tras el aplazamiento de los duelos de la primera fase de la CONCACAF.

El pasado lunes hubo reunión de consejo de la Confederación Sudamericana de Futbol y ahí todos los involucradaos acordaron respetar el calendario, pero hacía falta contar con el visto bueno de la FIFA y conseguir que los clubes europeos cedieran a los futbolistas y que pudieran regresar a sus clubes sin hacer cuarentena.

El martes se llevó a cabo la reunión virtual con Gianni Infantino, presidente del órgano rector del balompie mundial, y fue este jueves cuando desde Suiza se recibieron las buenas noticias que tanto esperaban en Sudamérica.

La primera fecha se disputará el 8 de octubre de la siguiente manera: Brasil vs Bolivia, Argentina vs Ecuador, Uruguay vs Chile, Paraguay vs Perú y Colombia vs Venezuela.

La segunda jornada se jugará el 13 de octubre y destacan la visita de Argentina a Bolivia y el duelo entre Perú y Brasil, duelo que fue la final de la última edición de la Copa América.