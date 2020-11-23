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Wolves, el "equipo portugués" que juega en la Premier League | FOTOS

Wolverhampton Wanderers tiene 8 jugadores portugueses actualmente, además del entrenador Nuno. Además, dos jugadores más están en pr´éstamo en otros equipos. En total 10 portugueses.

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