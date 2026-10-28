ÚLTIMA HORA: ¡LUTO EN ESPAÑA! Suspenden partidos de futbol tras la tragedia ferroviaria en Toledo

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmó la suspensión de los 24 encuentros de la primera eliminatoria de la Copa del Rey programados para este miércoles como un gesto de profundo respeto y luto nacional. La decisión se tomó en solidaridad con las víctimas y afectados por el devastador accidente de tren acaecido en la provincia de Toledo.

¿Cuál fue la causa del accidente ferroviario?

El siniestro ocurrió a las 8:54 horas a la altura de Urda, Toledo, cuando un tren de alta velocidad AVE con trayecto Madrid-Sevilla impactó por alcance contra una formación de Iryo que circulaba delante, lo que provocó el descarrilamiento de los últimos vagones. Las autoridades locales confirman un saldo devastador de al menos 68 muertos y decenas de heridos, mientras los servicios de emergencia continúan las labores de rescate en la zona.

Álvaro Fidalgo y el Vasco Aguirre afectados por la suspensión de la Copa del Rey

La medida paralizó la actividad copera de esta jornada. Entre los duelos destacados que fueron aplazados se encuentran:

CDA Navalcarnero vs. Real Betis: El cuadro verdiblanco, donde milita el centrocampista mexicano Álvaro Fidalgo , tenía todo listo para hacer su debut en el torneo antes de la cancelación oficial.

El cuadro verdiblanco, donde milita el centrocampista mexicano , tenía todo listo para hacer su debut en el torneo antes de la cancelación oficial. UE Tavernes vs. Valencia CF: El conjunto 'Che', bajo las órdenes del estratega mexicano Javier 'Vasco' Aguirre, vio postergado su estreno copero, al igual que los choques del Celta de Vigo, Mallorca, Alavés y Leganés.

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¿El accidente ferroviario afectará el calendario de LaLiga?

La suspensión masiva genera un importante colapso en el apretado calendario del fútbol español. De inmediato, surgen interrogantes sobre la viabilidad de disputar la Jornada 11 de LaLiga este fin de semana: