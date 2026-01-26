Futbolista se retira para convertirse en bombero; esta es la emotiva historia

Obviamente hay historias que se llevan los focos a nivel mundial. Es normal que todos conozcan los momentos que suceden en las grandes plazas del balompié. Sin embargo, en las divisiones inferiores, donde literalmente los futbolistas se baten en el barro, llegan historias como la de Jon Madrazo. El experimentado jugador se retiró y dejó su puesto en el Sestao para tomar su lugar como bombero.

¿Por qué este futbolista dejó el deporte para convertirse en bombero?

Aunque claramente los millones de euros no llegaban a la cuenta de Jon Madrazo, el futbol es algo que muchos no sueltan por nada del mundo. Sin embargo, tal como lo ha comentado en distintos espacios, deja con dolor al Sestao River, pues sus proyectos laborales se entremezclaron… y decidió tomar el camino de las llamas antes que el de la pelota.

“Antes de lo que hubiera esperado y deseado, me veo obligado a dejar esta familia que me ha hecho sentir en casa desde el primer día. Aunque aún estoy asimilándolo, inminentemente tengo que empezar un nuevo camino en mi vida para el cual llevo preparándome muchos años”.

Justamente en redes sociales se hizo popular el video donde el jugador de 33 años disputó sus últimos minutos en lo que se considera el cuarto nivel de futbol en España. Tras salir de cambio, el atacante es aplaudido por los presentes en el campo, por las gradas y es reconocido al final con una playera especial. Y es que desde ahora se convertirá en un salvavidas, el cual se enfrentará a pruebas que solo los bomberos viven día con día.

Jon #Madrazo jugador del #Sestao con una gran trayectoria en 2ªREFF se retira porque ha conseguido plaza de bombero.



Así es el otro fútbol: el de verdad, el que no sale en la tele.



Respeto máximo🔥⚽️#Respeto #JonMadrazo pic.twitter.com/Z7sv2Uge3a — 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙚𝙡 𝘼́𝙣𝙜𝙚𝙡 𝘼𝙧𝙤𝙘𝙖 (@SEntrenador) January 19, 2026

¿Qué dijo este futbolista previo a convertirse en bombero?

Su llegada a su último equipo se dio en el verano de 2025 y aunque disputó solamente 15 encuentros (12 de titular) y anotó un gol… se ganó el cariño de la gente por su entrega y desparpajo para siempre atacar. “Quiero agradecer… estos meses vividos, que me han sabido a poco, pero que he disfrutado como un niño. También las facilidades y la humanidad que han mostrado en estos momentos… Me habéis hecho sentir especial desde el primer día que he pisado Las Llanas… Paso a ser uno más de vosotros y, desde donde me toca, animaré cada semana para que este equipo consiga el ansiado que se merece”.