Así fue como Dinenno recibió al último refuerzo de Pumas

Gabriel Fernández llegó a Pumas como el último refuerzo para el Apertura 2023 y ahora tiene el deseo de ganarse el cariño de la afición universitaria.

El “Toro” contó como se dio su transferencia con el equipo felino y cómo se sintió durante sus primeros minutos con la camiseta de Pumas.

“Estaba muy ansioso por llegar acá con los compañeros, estar acá y venir a entrenar es espectacular y el debut del otro día lo fue también algo muy lindo, tenía muchas ganas de entrar un rato y sentir esa sensación, fue algo hermoso. En un momento me levanto y miraba para la tribuna, enfrente estaba del banquillo y veía todo de blanco, una alegría enorme y contento porque se diera ese gran momento”, dijo el delantero uruguayo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Gol de Juan Dinenno | Xolos 2-2 Pumas 1 Jornada 1 Apertura 2023

Te puede interesar:Tuca Ferretti ve con buenos ojos a Jaime Lozano para dirigir a la Selección Mexicana

Fernández y Dinenno, la competencia en la delantera de Pumas

Por otra parte, el charrúa se refirió a la competencia interna qué hay con Juan Ignacio Dinenno en el ataque del club felino.

“Cómo siempre trabajo para hacer lo mejor y estar en el 11 principal, pero ya le comenté a los compañeros que el lugar que me toque voy aportar mi granito de arena, de donde sea voy a voy a poder ayudar. La verdad que me fue muy bien con Juan, hablamos mucho en el vestuario de temas futbolísticos y eso me deja muy tranquilo, y contento de poder dialogar con él y tener un vínculo lindo con Juan”, expresó Gabriel Fernández.

Gabriel Fernández llegó al conjunto universitario procedente de Juárez, donde dejó una notable huella con 12 goles en su cuenta personal durante su paso por el equipo mexicano. A pesar de su destacado desempeño, Pumas logró negociar con el Celta de Vigo, club dueño de su pase, para asegurar la incorporación del talentoso delantero uruguayo.

Te puede interesar: Liga MX: Revela hombre gol de Bravos las claves del buen inicio de torneo

El ‘Toro’ se une a un equipo que busca alcanzar grandes metas y está dispuesto a dejar su marca en la cancha, aportando su poder goleador y habilidades futbolísticas al conjunto universitario. Los aficionados esperan con ansias verlo en acción y celebrar sus anotaciones a lo largo de la temporada.