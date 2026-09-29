Gabriel Milito confirmó cuál jugador es su pilar en Chivas en el Apertura 2026 de esta forma

Mientras muchos se preguntan sobre el jugador mejor pagado de Chivas, Gabriel Milito ya tiene a uno de sus futbolistas de mayor confianza durante el Apertura 2026. El entrenador argentino ha mantenido una constante en su equipo desde que asumió el cargo y los números reflejan esa decisión con un jugador.

Así como Milito tomó una decisión con Jordan Carrillo, también dejó en claro cuál es el verdadero pilar de su equipo. Luis Romo se convirtió en el futbolista más utilizado por el director técnico argentino y además porta el gafete de capitán desde el inicio de esta etapa en el Guadalajara.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

¿Por qué Luis Romo es el verdadero pilar de Gabriel Milito en Chivas?

Romo ha disputado los 900 minutos disponibles para Chivas en la Liga MX durante el presente semestre. Son 10 partidos, todos como titular, una muestra de la confianza que Milito ha depositado en el mediocampista, incluso en un momento complicado para el Guadalajara después de la derrota ante Querétaro.

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La importancia de Romo también se refleja en su capacidad para cumplir diferentes funciones. Milito lo ha utilizado como mediocampista, central y líbero, dependiendo de las necesidades del equipo. El entrenador ha destacado su capacidad para defender en espacios grandes y comenzar las jugadas desde atrás.

Además, Romo puede adelantar su posición, participar en la construcción del juego y colaborar en ataque. Para Milito, esa posibilidad de modificar la estructura sin sacar del campo a uno de sus hombres de confianza convierte al mexicano en una pieza fundamental.

Los números de Romo con Milito en el Guadalajara

Desde la llegada del entrenador argentino, Romo acumula 38 partidos y 3 mil 353 minutos con Chivas. En ese periodo registra un gol y tres asistencias, además de mantenerse como uno de los jugadores con mayor presencia en el terreno de juego.

Su continuidad también coincide con un momento exigente para el Guadalajara. Después de perder ante Querétaro, Chivas cayó al tercer lugar del Apertura 2026 con 17 puntos, mientras América quedó segundo con 20 unidades.

Con el gafete de capitán y presencia constante en las alineaciones, Romo mantiene un papel central en el proyecto de Milito. Su capacidad para ocupar distintas posiciones le permite al técnico encontrar soluciones sin prescindir de uno de sus principales hombres de confianza.

