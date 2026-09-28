Los dos cracks que marcan golazos y Joel Huiqui no utiliza en Cruz Azul

Cruz Azul acumula tres partidos consecutivos sin ganar y la preocupación comienza a crecer entre sus aficionados. En busca de seguir mejorando su rendimiento, dos futbolistas vienen de destacarse en las fuerzas básicas con golazos y comienzan a levantar la mano para tener una oportunidad en Primera División.

Este pasado sábado 26 de septiembre, el equipo Sub-21 de Cruz Azul recibió a su par de Toluca en las instalaciones de La Noria para disputar la Jornada 10 del Apertura 2026 de la categoría. Allí, dos talentos de La Máquina destacaron con goles: Ariel Castro y Xandor Camacho, quienes comienzan a dejar su mensaje a Joel Huiqui de cara al futuro.

Los goles de Ariel Castro y Xandor Camacho ante Toluca

El primer gol llegó a los 13 minutos de partido. Ariel Castro recibió el balón tras un lanzamiento alto del portero y, con un control brillante, adelantó a Xandor Camacho. Confiado, encaró hacia el área de Toluca, eludiendo a dos rivales con un pie a pie para luego ejecutar una pared que fue devuelta mediante un taconazo; ante la salida del arquero, el futbolista de 20 años definió por encima para adelantar a Cruz Azul.

Ya lo gana Cruz Azul sub 21 a Toluca y ya se ve la mano del cata, gran jugada del equipo, perdónanos Huiqui pic.twitter.com/UvFAIQSezk — Mr Mauvita🇨🇴 TETRACAMPEÓN🏆 (@Mauvita69) September 26, 2026

Los Diablos Rojos encontraron el empate en el minuto 26, pero antes del descanso Cruz Azul volvió a ponerse en ventaja. El equipo dirigido por Marco Calvillo salió jugando desde abajo, moviendo el balón entre defensores y mediocampistas. Finalmente, el esférico cayó sobre Ariel Castro en el sector derecho, quien recortó para su pierna izquierda y, desde afuera del área, sacó un remate potente que fue imposible de parar para el guardameta.

Ha sido el mejor partido de Cruz Azul sub 21 en toda la temporada y aquí se refleja, balón recuperado por Castro , el equipo se conecta muy bien y en el gol la marca que Jala el neymar mexicano para que Ariel Castro termine con una definición de zurda es muy buena 🚬 pic.twitter.com/5sd51I839M — Mr Mauvita🇨🇴 TETRACAMPEÓN🏆 (@Mauvita69) September 26, 2026

Pese a los golazos de Camacho y Castro, el equipo Sub-21 de La Máquina terminó cayendo por 3-2 ante Toluca y se ubicó en la décimocuarta posición de la tabla general, mientras que los Diablos finalizaron la jornada como líderes. Sin embargo, Cruz Azul rescata el rendimiento de sus delanteros, quienes comienzan a mostrar sus capacidades para llegar al primer equipo.

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Los números de Ariel Castro y Xander Camacho con Cruz Azul Sub-21

Castro ya tuvo su oportunidad con el primer equipo en el Apertura 2026 y, mientras tanto, lleva tres partidos jugados con la Sub-21. En apenas 157 minutos en cancha, logró anotar dos goles.

Por otro lado, Camacho cuenta con un mayor protagonismo en las fuerzas básicas de La Máquina. Hasta la fecha, lleva 9 partidos jugados sobre 10 jornadas disputadas y logró anotar tres goles convirtiéndose en el máximo artillero de Cruz Azul Sub-21.