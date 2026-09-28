Gabriel Milito toma una decisión con Jordan Carrillo tras derrota de Chivas

Tras la derrota de Chivas por 0-2 ante los Gallos Blancos de Querétaro, nuevamente Gabriel Milito ha quedado bajo la lupa por algunas decisiones. Entre ellas se encuentra la poca cantidad de minutos que ha recibido Jordan Carrillo desde su llegada al Guadalajara.

Gabriel Milito ya había tomado una fuerte decisión en la previa al partido, que evidentemente no sirvió de nada. Ahora, tras lo sucedido en el Estadio Akron, el entrenador argentino tendría definido cómo utilizar al refuerzo cuando busque modificar el ataque del Rebaño Sagrado.

|@Chivas

Gabriel Milito utilizará a Jordan Carrillo, pero en una posición específica

Luego de la derrota ante Querétaro, salió a la luz que Milito tiene claro que Jordan Carrillo será utilizado como extremo cuando Chivas ataque. El director técnico no contempla, de momento, emplearlo como interior. Esto le quita algunas chances.

TE PUEDE INTERESAR:



Ante los Gallos Blancos, Carrillo ingresó en el segundo tiempo y tuvo 13 minutos en cancha. Reemplazó a Hugo Camberos y logró generar algunas situaciones de peligro, además de mostrar su velocidad para encarar y probar con un remate de larga distancia.

Chivas sufre baja para el duelo contra Atlas del Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Jordan Carrillo y su poca cantidad de minutos en Chivas

Desde su llegada al Guadalajara, Carrillo disputó 4 partidos como titular, aunque nunca completó los 90 minutos. Además, en 4 encuentros no ingresó y en otros 5 entró al campo de juego durante el tramo final.

Ante este escenario, parece que el exjugador de Santos Laguna y Pumas tendrá una función específica como revulsivo. Milito podría recurrir a su velocidad y capacidad para el regate cuando los rivales se cierren y Chivas necesite modificar el desarrollo de los partidos. Ingresaría siempre desde la segunda parte.

¿Cuánto pagó Chivas por Jordan Carrillo?

Chivas pagó cerca de 5.5 millones de dólares a Santos Laguna por el fichaje de Jordan Carrillo. El futbolista llegó después de su paso a préstamo por Pumas, donde tuvo una destacada etapa, lo que llevó al “Rebaño Sagrado” a invertir una buena cantidad de dinero en su fichaje.

El extremo firmó un contrato por cuatro temporadas con el Guadalajara. Sin embargo, todavía busca consolidarse dentro del equipo dirigido por Milito, que actualmente ocupa el tercer puesto de la tabla con 18 puntos, por detrás de Toluca y América. Cabe destacar que las Águilas adeudan un partido.

